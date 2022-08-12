В Новосибирске составили рейтинг самых богатых депутатов-строителей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Накануне Дня строителя, который отмечается в России 14 августа, новосибирские журналисты составили рейтинг самых богатых депутатов, занимающихся строительством.

Среди депутатов Новосибирской области довольного много представителей строительной отрасли. Накануне Дня строителя, который отмечается 14 августа, журналисты atas.info выяснили, кому из народных избранников удаётся максимально успешно вести бизнес. Итогом стал топ-10 самых богатых депутатов-строителей в регионе.

На первом месте в списке значится член Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский — гендиректор группы компаний "КПД-Газстрой". В 2021 году его доход составил 75 397 637,67 рублей. Депутат-строитель владеет квартирой площадью 140 квадратных метров, огромным домов, а также земельными участками и иномаркой Range Rover.

Депутат горсовета Новосибирска Кирилл Покровский оказался на 2 месте. Директор по развитию ГК "КПД-Газстрой" руководит постоянной комиссией по бюджету и налоговой политике в Совете депутатов. В 2021 году Покровский задекларировал 68 111 826,74 рублей. В собственности у депутата — дом на 389 квадратов, 11 квартир, дача, несколько земельных участков и автомобиль Infiniti QX80.

В тройку лидеров вошел также член горсовета, генеральный директор группы компаний "Дискус", Алексей Джулай. В 2021 году он заработал 59 014 325,72 рублей. Как и другие строители, Джулай владеет двумя домами, двумя квартирами и 84 (!) земельными участками. Также строитель имеет в собственности Mitsubishi Lancer, КАМАЗ 5511 и моторной лодкой "Казанка М52".

На четвертой строчке журналистского рейтинга расположился депутат Заксобрания НСО Никита Галитаров, на пятой — член горсовета Дмитрий Червов (доход — 31 044 258 рублей).

Вторую пятёрку самых богатых депутатов-строителей открывает член регионального парламента Валерий Червов (его доход — 25 991 153 рублей); следом идет генеральный директор ООО "Первый Строительный фонд" Майис Мамедов (23 073 010 рублей); далее — глава группы компаний "Энергомонтаж" Иван Сидоренко (22 444 191 млн рублей). На девятом месте — один из основателей ГК "Стрижи" Вячеслав Илюхин (с доходом 18 631 142 рублей). Замыкает десятку депутат Заксобрания Илья Поляков — в 2021 году он задекларировал 14 934 324 рублей.