В Новосибирской области женщина-водитель получила год колонии за наезд на палатку с детьми

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Искитимский районный суд вынес приговор о делу о трагической гибели женщины на берегу Обского водохранилища в июле 2021.

В Новосибирской области вынесли приговор в отношении 50-летней женщины, которая за рулём Suzuki Grand Vitara наехала на палатку с людьми на берегу Обского водохранилища. В результате погибла 29-летняя девушка, пострадали двое её детей.

Трагедия произошла 3 июля 2021 года. По данным правоохранителей, сначала автоледи сбила мать двух дочерей, а после снесла палатку, в которой спали девочки 3 и 6 лет.

Девушка скончалась от полученных травм в карете скорой помощи, девочки госпитализированы в больницу с сотрясением мозга, синяками и ссадинами.

Как выяснилось, 50-летняя женщина не имела водительских прав. Она была знакомой семьи.

Согласно решению суда, ближайший год сибирячка проведёт в колонии-поселении. Также она обязана выплатить компенсацию семь погибшей в размере более 2,5 миллиона рублей.