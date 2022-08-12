Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

В Новосибирской области женщина-водитель получила год колонии за наезд на палатку с детьми

Фото В Новосибирской области женщина-водитель получила год колонии за наезд на палатку с детьми
Фото В Новосибирской области женщина-водитель получила год колонии за наезд на палатку с детьми

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Искитимский районный суд вынес приговор о делу о трагической гибели женщины на берегу Обского водохранилища в июле 2021.

В Новосибирской области вынесли приговор в отношении 50-летней женщины, которая за рулём Suzuki Grand Vitara наехала на палатку с людьми на берегу Обского водохранилища. В результате погибла 29-летняя девушка, пострадали двое её детей.

Трагедия произошла 3 июля 2021 года. По данным правоохранителей, сначала автоледи сбила мать двух дочерей, а после снесла палатку, в которой спали девочки 3 и 6 лет.

Девушка скончалась от полученных травм в карете скорой помощи, девочки госпитализированы в больницу с сотрясением мозга, синяками и ссадинами.

Как выяснилось, 50-летняя женщина не имела водительских прав. Она была знакомой семьи.

Согласно решению суда, ближайший год сибирячка проведёт в колонии-поселении. Также она обязана выплатить компенсацию семь погибшей в размере более 2,5 миллиона рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26337
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
24602
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
17945
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
17553
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
17520
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17189
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
15037
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года