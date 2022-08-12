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ВТБ упростил бесконтактное снятие наличных в своих банкоматах

Фото ВТБ упростил бесконтактное снятие наличных в своих банкоматах
Фото ВТБ упростил бесконтактное снятие наличных в своих банкоматах

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ расширил возможности бесконтактного снятия наличных в своих банкоматах. Теперь клиенты банка могут снять денежные средства с помощью QR-кода через ВТБ Онлайн с любой дебетовой или кредитной карты. Ранее такая технология использовалась при снятии наличных с цифровых карт.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, новый функционал позволяет снимать наличные с любой дебетовой или кредитной карты, открытой в рамках договора комплексного обслуживания, с помощью мобильного приложения ВТБ Онлайн. Клиенту необходимо отсканировать QR-код, размещенный на главном экране банкомата, затем выбрать карту, с которой спишутся средства, ввести необходимую сумму и код подтверждения, после чего сразу же начнется выдача наличных.

Сервис получения наличных в банкоматах ВТБ без использования пластиковых карт был запущен в 2020 году. Для проведения этой операции пользователям требовалось предварительно подключить в ВТБ Онлайн услугу «Снятие наличных без карты», после чего средства на мастер-счете становились доступными для бесконтактного снятия. Осенью прошлого года у клиентов банка появилась возможность снимать наличные с цифровых карт без подключения в мобильном приложении дополнительных услуг, а теперь аналогичная технология доступна для всех карт клиента в рамках договора комплексного обслуживания.

«Мы стремимся систематически упрощать проведение операций в устройствах самообслуживания. Несмотря на популярность безналичных переводов и платежей, услуга снятия наличных через банкоматы остается востребованной нашими клиентами. Это простой, удобный и безопасный способ получения средств. На текущий момент с использованием сервиса снятия по QR-коду совершается в среднем до 15 тысяч транзакций в месяц, и мы рассчитываем, что новый функционал удвоит данный показатель», – подчеркнул начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин.

Обновленный сервис работает для клиентов в мобильном приложении ВТБ Онлайн версии 16.16 и выше на устройствах с платформой Android, для пользователей устройств с операционной системой iOS станет доступен с сентября 2022 года.

На сегодняшний день ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает 14,4 тысяч устройств самообслуживания в более чем 1,5 тысячах населенных пунктов. ВТБ постоянно модернизирует свою банкоматную сеть, дополняя ее современным и удобным функционалом для всех клиентов, в том числе сторонних банков. За последнее время значительно выросла доля устройств с функцией приема денежных средств с увеличенным числом купюр. После очередного обновления интерфейса операции по снятию и внесению наличных стали быстрее на 10%.

В дальнейшем ВТБ планирует при совершении любых операций в банкоматах внедрить возможность отправки детальной информации о движении средств на счете на электронную почту и в ВТБ Онлайн. Дополнительно будет реализована возможность хранения всех чеков в специальном разделе «История» в ВТБ Онлайн, откуда любой документ можно будет просмотреть, сохранить, распечатать или переслать. Учитывая, что за первое полугодие 2022 года напечатано более 6 000 км чеков, такой подход позволит ежегодно экономить более 10 000 км кассовой ленты.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

ВТБ
банкомат
наличные деньги
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