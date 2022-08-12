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недвижимость

ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%

Фото ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%
Фото ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%

Фото pixabay.com

На фоне кратного снижения ставок по жилищным кредитам и приостановки роста цен на недвижимость во втором полугодии произойдет резкий рост ипотечных сделок на первичном рынке, прогнозируют эксперты ВТБ. В результате их доля по итогам 2022 года может составить рекордные 60%.

Стабилизация экономической ситуации и снижение темпов инфляции позволили ЦБ РФ вернуть ключевую ставку к уровню конца 2021 года. На этом фоне произошло существенное улучшение условий кредитования и, как следствие, рост потребительской активности населения. По данным аналитиков рынка, в июле ипотечные заемщики провели около 89 тысяч сделок, что почти на 40% превысило результат июня. Объем выданных средств составил более 346 млрд рублей.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, осенью с ростом деловой активности и возможным очередным снижением ключевой ставки спрос на жилищное кредитование продолжит восстанавливаться. В результате во втором полугодии произойдет резкий рост числа ипотечных сделок.

«По итогам первого квартала доля сделок с ипотекой на рынке первичной недвижимости уже была близка к рекордному показателю, составив 56%. Однако потом на фоне экономической конъюнктуры и резкого роста ключевой ставки произошло ее снижение до минимальных с 2016 года 42%. Сейчас ипотечные сделки отвоевывают свои позиции, и, по нашей оценке, уже к концу года они могут превысить 60% в общем объеме продаж. Помимо улучшения условий кредитования свой вклад в динамику рынка вносят снижение ставок по депозитам и корректировка цен на недвижимость», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

По оценке экспертов банка, начиная с июня, стоимость квадратного метра на первичном рынке стала снижаться. На текущий момент, по данным ВТБ, цены скорректировались примерно на 2%, даже без учета дополнительных дисконтов от застройщиков. В случае сохранения текущей ситуации в экономике, в августе эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшее движение стоимости квадратного метра вниз при относительно меньшем, чем в прошлом году, количества сделок на рынке. Согласно последним данным потребительских настроений россиян, уменьшения цен на жилье ждут порядка 70% граждан. На фоне еще не до конца восстановившейся доступности ипотеки и возросших весной цен на жилье это не позволяет рынку восстанавливаться активнее. Понимая это, застройщики могут пойти на дальнейшее снижение стоимости «квадрата». Однако осенью в условиях сезонного оживления спроса снижение цен, по прогнозам банка, может остановиться.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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