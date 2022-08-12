Выплату 5000 рублей к школе получат семьи с детьми в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Многодетные семьи в Новосибирске получат 5000 рублей к школе и 10000 рублей к вузу.

Многодетные семьи могут получить выплату в 5 тысяч рублей к 1 сентября при поступлении ребенка в первый класс и 10 тысяч рублей при поступлении в вуз. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Кроме единоразовой выплаты многодетные семьи могут рассчитывать на ежегодное пособие в размере 300 рублей на каждого школьника. Оно предназначено для покупки письменных принадлежностей. Еще 2000 рублей — на покупку одежды для учебы. Эти пособия полагаются только малообеспеченным семьям.

Ведомство сообщает, что выплаты полагаются только при подаче заявления в центр социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания, МФЦ, на портале Госуслуг. Прием заявлений на текущий год – до 31 декабря.

Напомним, какие документы нужны для поступления в вуз: Сиб.фм собрал полный список.

Также выпускники новосибирских вузов оказались в топ-10 по уровню зарплат. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, собрав данные с 2016 по 2021 годы. Так, например, выпускники НГУ после выпуска получают в среднем 86 тысяч рублей, а выпускники НГУЭУ — около 80 тысяч.