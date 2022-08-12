Взявшего в заложники ребёнка жителя Новосибирской области отправили в СИЗО

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Коченевский районный суд Новосибирской области отправил в СИЗО мужчину, который взял в заложницы девочку и требовал освободить его от уголовной ответственности за приобретение наркотиков.

Настоящая драма накануне развернулась в одном из частных домов в Коченёвском районе. Знакомый хозяйки пришёл в гости к ней, когда там были несовершеннолетние дети. Б. заставил их вызвать полицию, угрожая убить их мать ножом.

«Один из несовершеннолетних детей, опасаясь за жизнь своей матери, выполнил требования обвиняемого Б. и посредством телефонный связи вызвал сотрудников правоохранительных органов, — говорится в материалах дела. — Между тем, гражданка Т. воспользовавшись тем, что обвиняемый Б. отвлекся, освободилась и отбежала от него. Обвиняемый Б., продолжая реализовывать свой преступный умысел на захват и удержание заложника, и возникший преступный умысел, направленный на убийство несовершеннолетней, в присутствии матери и брата несовершеннолетней, захватил находившуюся здесь же несовершеннолетнюю К., обхватив ее рукой за шею и, используя нож как оружие».

Всё остальное уже происходило на глазах прибывших сотрудников Росгвардии. От них обвиняемый Б. начал требовать прекратить в отношении него уголовное дело о хранении наркотиков, а привлечь к ответственности драгдилера.

«Спустя некоторое время обвиняемый Б. с целью убийства несовершеннолетней К. попытался нанести ей удар ножом в туловище, но не смог этого сделать, поскольку несовершеннолетняя К. перехватила его руку с ножом, а сотрудники полиции пресекли противоправные действия обвиняемого Б.»,

- говорится в материалах дела, поступивших в Коченёвский районный суд.

Теперь у обвиняемого в хранении наркотиков добавились ещё две уголовные статьи – покушение на убийство и захват заложника. Следователи вышли с ходатайством об аресте в суд.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Б., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а,д» ч.2 ст.105 УК РФ, п.п. «г,д» ч.2 ст.206 УК РФ меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В настоящее время постановление не вступило в законную силу», — сообщили в Коченёвском районном суде.

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