Яркие краски жизни: как в Новосибирске помогают людям с деменцией

Фото предоставлены Агентством развития и социальной политики

9 августа состоялась акция по актуализации профилактики и лечения деменции у пожилых граждан с благотворительной выдачей раскрасок «MED». Журналист Сиб.фм выяснил, как арт-терапия может помочь в борьбе с деменцией.

Деменция — это прогрессирующая болезнь, при которой происходит снижение всех когнитивных функций человека. Она вызывает ухудшение памяти, умственных способностей, ориентировки во времени и в пространстве, а также узнавания людей и предметов. Болезни подвержены чаще всего пожилые люди.

Книга «MED» предназначена для проведения арт-терапии у лиц с деменцией и призвана дополнить медикаментозное лечение. Это позволит на более высоком уровне оказывать комплексную медицинскую помощь пожилым гражданам.

«Новый формат профилактики и лечения деменции у пожилых людей будет проводиться при участии специалистов. Работа с этими книжками предполагает обучение. В совокупности с другими методами такой подход наиболее эффективен в решении проблемы. Когда вы получите навык занятий и будете понимать для чего это нужно, вы сможете делать это дома с детьми и близкими. Я думаю это будет приносить не только пользу, но и удовольствие», — рассказала Ольга Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

«Это всё может показаться неважным, пока ты сам с этим не столкнёшься»

Причины возникновения недуга в 90% случаев связана с патологическими процессами, происходящими в головном мозге из-за накопления соединений, которые повреждают нейроны. Наследственность играет малую роль, всего 2-5% по мировой статистике, при этом диагностируется у молодых женщин до 50 лет.

Акция департамента по социальной политике направлена на то, чтобы протестировать работу с раскрасками и внедрить этот метод в программу по профилактике и оздоровлению людей с деменцией. В каждом районе города будет проводиться плановая работа специалистов по арт-терапии с пенсионерами.

«Это всё может показаться неважным, пока ты сам с этим не столкнёшься, или это не коснется твоих близких. Я столкнулся с этим год назад, у моей мамы возникли проблемы после инсульта. Я благодарен Ольге Борисовне и департаменту за то, что они помогли. Сейчас она чувствует себя значительно лучше. Мы готовы напечатать любой тираж книги и передать его вам. Желаю всем крепкого здоровья», — отметил Александр Зырянов, генеральный директор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Деменция развивается медленно и клинически болезнь может не проявляться годами. Существует ряд симптомов проявления ранней деменции: потеря интереса к любым делам, ухудшение памяти к недавним событиям, низкая концентрация внимания и другие.

Для того, чтобы предотвратить риск заболевания деменции, мало учить стихи и разгадывать кроссворды. Человеческий мозг связан с состоянием всего организма. Важно заниматься спортом, проводить время с близкими людьми, правильно питаться и отказаться от употребления табака и алкоголя.

«Любовь, общение с семьёй или друзьями — это всё очень важно в нашей жизни. Одиночество, особенно у мужчин, повышает риск деменции в 7 раз. Поэтому даже, если вы заболели этим недугом, не нужно отворачиваться от родных. В них наша сила», — поясняет Светлана Дума, врач-невропатолог, заведующий научно-поликлиническим отделением НИИ терапии СО РАМН, соразработчик раскраски «MED».

В качестве примера арт-терапии Светлана Дума привела американского художника Уильяма Утермолена. Он написал серию автопортретов в то время, как боролся с болезнью Альцгеймера. По его картинам видны все стадии болезни. Художник до последнего пытался продолжать рисовать и справляться с болезнью. Его работы свидетельствуют о том, что арт-терапия — это не только способ успокоиться, но и мощный инструмент в борьбе с различными заболеваниями.

«Мы создали эту книгу для того, чтобы предупреждать когнитивные нарушения. Никто не заставляет вас делать упражнения быстро или долго. Постарайтесь выполнить один разворот за 30 минут. Обязательно делайте замечания, если вам сложно или непонятно, чтобы мы могли учесть это и улучшать содержание книги», — сообщила Светлана Дума.