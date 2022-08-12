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Женщина в салатовом платье пропала в Новосибирске

Фото Женщина в салатовом платье пропала в Новосибирске
Фото Женщина в салатовом платье пропала в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд «Маяк» Новосибирск» ВКонтакте

56-летнюю женщину в платье салатового цвета, пропавшую 10 августа, разыскивают в Новосибирске.

С 10 августа на территории Новосибирска идут поиски Риммы Анатольевна Щербаковой: 56-летняя женщина ушла из дома на улице Карельская, и на текущий момент её местонахождение остаётся неизвестным. По информации поисково-спасательный отряд «Маяк», Римма Щербакова пропала в Калининском районе примерно в 11 часов.

По информации поисковиков, женщина обладает средним телосложением при росте 163-165 сантиметров, карими глазами и тёмно-каштановыми волосами, которые обычно собраны в хвост.

На момент исчезновения Римма Щербакова была одета в салатовое с разноцветными крапинками платье и чёрные кожаные босоножки на платформе.

Поисковики обращают внимание, что 56-летняя нуждается в помощи медиков.

Сотрудники «Маяка» просят тех, кому известна какая-либо информация о месте нахождения пропавшей, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или связаться с ними по телефону 8 951 393 09 11.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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