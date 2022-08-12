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Жители Новосибирска смогут выиграть Nissan Qashqai SE+ и еще более 500 призов в новой акции от «Пятёрочки»

Фото Жители Новосибирска смогут выиграть Nissan Qashqai SE+ и еще более 500 призов в новой акции от «Пятёрочки»
Фото Жители Новосибирска смогут выиграть Nissan Qashqai SE+ и еще более 500 призов в новой акции от «Пятёрочки»

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Акции от «Пятёрочки» с розыгрышем Nissan Qashqai SE+ и еще более 500 призов будет проходить до 5 сентября по всей России.

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию с розыгрышем более 500 призов. В их числе телевизоры, стиральные машины, электросамокаты и посуда для готовки. Главный приз — автомобиль комфорт-класса Nissan Qashqai SE+.

Акция продлится до 5 сентября. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно совершить покупку на сумму от 200 рублей и зарегистрировать чек на сайте акции Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции. Шансы на выигрыш приза увеличиваются с каждой покупкой.

Также кроме бытовой техники, посуды и сертификатов «Пятёрочка» разыгрывает призы от партнеров. Чтобы их получить, в чеке должен быть хотя бы один товар от партнеров и сумма покупки должна превышать 200 рублей. К ним относятся колбасные изделия «Останкино», средства для мытья посуды АOS, средства для стирки Vernel и Losk, зубные пасты Splat и «Балтика 0 безалкогольное». Призы от партнеров разыгрываются каждую неделю.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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