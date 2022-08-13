День строителя 14 августа 2022: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе

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День строителя ежегодно отмечается во второе воскресенье августа. В этом году торжество выпадает на 14-ое число. В эту дату важно поздравить всех людей, которые занимаются возведением жилых и административных сооружений и их ремонтом. Сиб.фм публикует подборку красивых открыток и поздравлений в стихах и прозе.

Всем строителям сегодня

Выражаем свой почёт!

Пусть в любое время года

Вас успех в работе ждёт!

Пусть обходят вас сторонкой

Все опасности и страх,

Чтоб всегда трудиться ловко

С блеском озорным в глазах!

И, конечно же, оплата

Будет быстро возрастать,

Чтоб всегда было приятно

За получкою шагать!

Строитель — профессия древняя,

Не уменьшают века ее важность,

Меняются лишь технологии,

Материалы, декор и этажность.

И соблюдая традицию,

В летний денек восхитительный

С праздником славной профессии

Мы поздравляем строителей.

Сегодня нам отметить нужно

День всей строительной семьи.

Давайте пожелаем дружно,

Заказы чтоб рекой текли.

Чтоб с легкостью объекты строились,

Чтоб был оплачен общий труд.

Чтобы в руках дела все спорились,

А результат всегда был крут!

С Днем строителя тебя!

Ты строитель хоть куда.

Всё построить сможешь точно,

В срок любой, надежно, прочно.

Я желаю много сил,

Труд доход чтоб приносил,

Чтобы денежек хватало,

Сердце радостью сияло.

Чтоб здоровье — как бетон,

Чтоб любовь — как дивный сон.

В квадратуре расширяйся

И почаще улыбайся.

Спасибо всем, кто строит города,

Мосты, дороги, улицы возводит.

Строители, сегодня вам хвала,

Без вас мы обладали бы не многим.

Пусть будет вам не в тягость этот труд,

И будет он оценен по заслугам.

Чтоб жили вы в достатке день за днем

И радовались жизни и друг другу!

Пусть стены будут крепкими домов

И ваша жизнь стабильна, как фундамент.

И сложится заветная мечта

В красивый, яркий жизненный орнамент!

Всех строителей страны

Поздравляю от души!

Пусть идёт с успехом дело,

Крепким будет ваше тело,

Ноги пусть несут вас к счастью.

Не забывайте улыбаться.

Создавайте и творите

И просто счастливо живите.

Пусть будет счастье как фундамент,

Любовь надёжной как стена,

У счастья — сказочный орнамент,

А жизнь с тобой всегда честна.

Удача пусть скрепляет блоки,

Успеха крыша не течёт.

Журчат проблемы в водостоке,

Но мимо дома — не в расчёт.

От души желаю счастья,

Чтоб, профессию любя,

Яркой краской жизнь раскрасил —

С Днём строителя тебя!

Оставайся верным делу

И примером будь для всех,

Строй отважно и умело,

Пусть придёт к тебе успех!

Можешь дом легко построить,

Можешь будку смастерить,

Можешь ты забор поставить,

Крышу мигом починить!

Можешь ты залить фундамент,

В общем, все в твоих руках,

Ты строитель превосходный,

И тебе не ведом страх.

В этот день тебе желаю

Я здоровья и добра,

Выстрой счастье и удачу,

И в достатке будь всегда!

С Днем строителя поздравляем

И от всей души желаем Вам

Чтобы спрос на объекты Ваши,

Постоянно бы возрастал!

Пусть доходы приумножаются,

И пусть спорятся все дела.

Грандиозные планы свершаются!

А жизнь будет легка и светла

С днем строителя сегодня

Поздравляем от души.

Заложить фундамент новый

Ты сегодня поспеши!

Пусть работы будет много,

Стройки будут пусть крепки.

Пусть трещат по швам от денег

В день зарплаты кошельки!

Радости, любви, здоровья

И житейских всяких благ.

Жизни долгой и достойной,

Счастья нового зигзаг!

Жизнь становится пускай

Просто удивительной:

Льётся радость через край —

Счастья! С Днём строителя!

Пусть всё будет по плечу —

В личном и в работе,

И без счёта будет чувств,

И добра — без счёта!

Желаю строить красоту

И возводить строения ввысь!

В реальность воплоти мечту

И наполняй лишь счастьем жизнь!

Пусть будут силы и здоровье,

Не знай вовек нужды ни в чем!

Желаю я с большой любовью

Работу делать день за днем!

Всем строителям сегодня —

Поздравления, почет.

Пусть в работе вдохновение

И фантазии полет

Помогают строить здания,

Возводить их на века.

Пусть вам в помощь будут знания

И надежная рука.

Пусть объекты вырастают

Ровно в сроки, как грибы,

И чтоб вы семейным счастьем

Не были обделены.

С Днём строителя поздравить

Вас спешу сегодня я!

Невозможно и представить

Как без вас жила б Земля!

Ваши руки золотые

Строят здания, дома;

Пожелания простые —

Вам и добрые слова:

Пусть здоровье не подводит,

Пусть везде удача ждёт,

Радость чаще в дом заходит,

И зарплата пусть растёт!

Я желаю больше строек,

Больше будней трудовых,

Позитивного настроя

И внимания родных.

Быть всегда в отличной форме

И в профессии спецом,

Чтоб тебя минуло горе,

И спешило счастье в дом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области значительно возросли показатели строительства. ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов, а также три застройщика Новосибирска вошли в топ-50 по строительным заделам в России.

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