День строителя 14 августа 2022: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе

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День строителя ежегодно отмечается во второе воскресенье августа. В этом году торжество выпадает на 14-ое число. В эту дату важно поздравить всех людей, которые занимаются возведением жилых и административных сооружений и их ремонтом. Сиб.фм публикует подборку красивых открыток и поздравлений в стихах и прозе.
Всем строителям сегодня
Выражаем свой почёт!
Пусть в любое время года
Вас успех в работе ждёт!
Пусть обходят вас сторонкой
Все опасности и страх,
Чтоб всегда трудиться ловко
С блеском озорным в глазах!
И, конечно же, оплата
Будет быстро возрастать,
Чтоб всегда было приятно
За получкою шагать!
Строитель — профессия древняя,
Не уменьшают века ее важность,
Меняются лишь технологии,
Материалы, декор и этажность.
И соблюдая традицию,
В летний денек восхитительный
С праздником славной профессии
Мы поздравляем строителей.
Сегодня нам отметить нужно
День всей строительной семьи.
Давайте пожелаем дружно,
Заказы чтоб рекой текли.
Чтоб с легкостью объекты строились,
Чтоб был оплачен общий труд.
Чтобы в руках дела все спорились,
А результат всегда был крут!
С Днем строителя тебя!
Ты строитель хоть куда.
Всё построить сможешь точно,
В срок любой, надежно, прочно.
Я желаю много сил,
Труд доход чтоб приносил,
Чтобы денежек хватало,
Сердце радостью сияло.
Чтоб здоровье — как бетон,
Чтоб любовь — как дивный сон.
В квадратуре расширяйся
И почаще улыбайся.
Спасибо всем, кто строит города,
Мосты, дороги, улицы возводит.
Строители, сегодня вам хвала,
Без вас мы обладали бы не многим.
Пусть будет вам не в тягость этот труд,
И будет он оценен по заслугам.
Чтоб жили вы в достатке день за днем
И радовались жизни и друг другу!
Пусть стены будут крепкими домов
И ваша жизнь стабильна, как фундамент.
И сложится заветная мечта
В красивый, яркий жизненный орнамент!
Всех строителей страны
Поздравляю от души!
Пусть идёт с успехом дело,
Крепким будет ваше тело,
Ноги пусть несут вас к счастью.
Не забывайте улыбаться.
Создавайте и творите
И просто счастливо живите.
Пусть будет счастье как фундамент,
Любовь надёжной как стена,
У счастья — сказочный орнамент,
А жизнь с тобой всегда честна.
Удача пусть скрепляет блоки,
Успеха крыша не течёт.
Журчат проблемы в водостоке,
Но мимо дома — не в расчёт.
От души желаю счастья,
Чтоб, профессию любя,
Яркой краской жизнь раскрасил —
С Днём строителя тебя!
Оставайся верным делу
И примером будь для всех,
Строй отважно и умело,
Пусть придёт к тебе успех!
Можешь дом легко построить,
Можешь будку смастерить,
Можешь ты забор поставить,
Крышу мигом починить!
Можешь ты залить фундамент,
В общем, все в твоих руках,
Ты строитель превосходный,
И тебе не ведом страх.
В этот день тебе желаю
Я здоровья и добра,
Выстрой счастье и удачу,
И в достатке будь всегда!
С Днем строителя поздравляем
И от всей души желаем Вам
Чтобы спрос на объекты Ваши,
Постоянно бы возрастал!
Пусть доходы приумножаются,
И пусть спорятся все дела.
Грандиозные планы свершаются!
А жизнь будет легка и светла
С днем строителя сегодня
Поздравляем от души.
Заложить фундамент новый
Ты сегодня поспеши!
Пусть работы будет много,
Стройки будут пусть крепки.
Пусть трещат по швам от денег
В день зарплаты кошельки!
Радости, любви, здоровья
И житейских всяких благ.
Жизни долгой и достойной,
Счастья нового зигзаг!
Жизнь становится пускай
Просто удивительной:
Льётся радость через край —
Счастья! С Днём строителя!
Пусть всё будет по плечу —
В личном и в работе,
И без счёта будет чувств,
И добра — без счёта!
Желаю строить красоту
И возводить строения ввысь!
В реальность воплоти мечту
И наполняй лишь счастьем жизнь!
Пусть будут силы и здоровье,
Не знай вовек нужды ни в чем!
Желаю я с большой любовью
Работу делать день за днем!
Всем строителям сегодня —
Поздравления, почет.
Пусть в работе вдохновение
И фантазии полет
Помогают строить здания,
Возводить их на века.
Пусть вам в помощь будут знания
И надежная рука.
Пусть объекты вырастают
Ровно в сроки, как грибы,
И чтоб вы семейным счастьем
Не были обделены.
С Днём строителя поздравить
Вас спешу сегодня я!
Невозможно и представить
Как без вас жила б Земля!
Ваши руки золотые
Строят здания, дома;
Пожелания простые —
Вам и добрые слова:
Пусть здоровье не подводит,
Пусть везде удача ждёт,
Радость чаще в дом заходит,
И зарплата пусть растёт!
Я желаю больше строек,
Больше будней трудовых,
Позитивного настроя
И внимания родных.
Быть всегда в отличной форме
И в профессии спецом,
Чтоб тебя минуло горе,
И спешило счастье в дом.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области значительно возросли показатели строительства. ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов, а также три застройщика Новосибирска вошли в топ-50 по строительным заделам в России.
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