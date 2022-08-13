Не вздумайте готовить это блюдо на Медовый спас 14 августа 2022: верующим напомнили о страшном грехе в первый день Успенского поста

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С 14 по 27 августа продлится Успенский пост, к которому важно правильно подготовиться. Начинать это делать можно уже с 13 августа. Каким должно быть заговенье на Успенский пост, как правильно подготовиться и что строго запрещается употреблять в пищу – разбирался в Сиб.фм.

Что можно есть в Заговенье?

Несмотря на то, что 13 августа, в день заговенья перед Успенским постом, еще разрешается употреблять в пищу мясо, молоко, яйца, рыбу и прочие продукты животного происхождения, человек уже должен готовиться морально к ограничениям, которые будут действовать в ближайшие две недели. Не стоит пытаться насытиться на все две недели и съесть все, что есть в холодильнике и в доме. Наоборот, уменьшите количество еды, постепенно перейдя к посту.

Традиции дня Заговенья и Успенского поста

В этот пост необходимо придерживаться самых строгих правил. Три дня в неделю — сухоядение, два дня — постная горячая пища без добавления растительного масла. Еще два дня — постная горячая пища с растительным маслом, разрешается бокал вина.

Когда наступил первый день поста, который всегда выпадает на Медовый Спас, в храмах проводят процедуру освящения меда и плодов нового урожая. Продукты, которые прошли эту процедуру, разрешается употреблять в пищу. Во время праздничного события под названием Преображение Господне люди могут употреблять в пищу рыбу и морепродукты, а также горячую постную пищу с растительным маслом и вином.

О питании в Успенский пост

В церковном уставе сказано, что этот пост можно приравнять к Великому, который держат перед Пасхой. В течение 14 дней запрещается употреблять в пищу мясные и молочные продукты, а также яйца. В меню должны входить овощи, фрукты, ягоды, крупы, мед, орехи, хлеб и продукты из зерновых культур. К сожалению, из-за строгости осеннего периода, верующие вынуждены перейти на сухое питание, которое должно проводиться по определенным дням недели, а именно в понедельник, среду и пятницу. Верующие едят горячую постную пищу в четверг и вторник, в нее нельзя добавлять растительные жиры. В субботний и воскресный день в горячую пищу можно добавить растительное масло.

Ранее Сиб.ф публиковал календарь церковных праздников. Напомним, о главных традициях праздника Преображение Господне, а также о строгих запретах в Успенский пост.

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