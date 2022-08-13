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Новосибирца будут судить за убийство хоккейного болельщика

Фото Новосибирца будут судить за убийство хоккейного болельщика
Фото Новосибирца будут судить за убийство хоккейного болельщика

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

38-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом за жестокое убийство мужчины и женщины.

В Новосибирской области дошло до суда уголовное дело о жестком убийстве 52-летнего мужчины и 27-летней женщины в Тонучинском районе. В совершении преступления обвиняется 38-летний знакомый погибших. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как ранее писал Сиб.фм, убийство произошло 7 марта 2022 года. Компания распивала спиртное, когда между мужчинами произошла ссора. 52-летний участник застолья ушел спать, а дама закрылась в ванной комнате. При этом разъярённый тогучинец взял со стора нож и напал на обидчика.

Согласно материалам дела, он нанёс потерпевшему не менее 11 ударов в область шеи. После чего забил насмерть женщину. И скрылся с места преступления.

Позже местный хоккейный клуб «Тогучин» сообщил, что погибший мужчина был их преданным болельщиком

"Следственно-оперативные мероприятия, проведенные совместно со следователями-криминалистами регионального следственного управления и сотрудниками ОМВД России по Тогучинскому району, позволили установить личность обвиняемого, который был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу", — напомнили в СУ СКР.

В ближайшее время материалы дела с обвинительным заключением будут направлены в суд.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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