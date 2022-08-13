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Парад студенчества пройдет в Новосибирске 10 сентября

Фото Парад студенчества пройдет в Новосибирске 10 сентября
Фото Парад студенчества пройдет в Новосибирске 10 сентября

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер), видео из группы "Моя Первомайка" в "ВК"

В Новосибирске после двухлетнего перерыва пройдёт масштабный парад студенчества.

Парад студенчества состоится в Новосибирске 10 сентября. После двухлетнего перерыва мероприятие планируют провести максимально масштабно и приурочить к празднованию 85-летия Новосибирской области. Об этом сообщили в Минобразования региона.

«Мы планируем организовать ещё более яркое и масштабное событие, нежели в предыдущие разы! В этом году парад объединит еще больше студентов, ведь к нам присоединяются студенты профессиональных образовательных организаций», — рассказал директор Агентства поддержки молодёжных инициатив Павел Бачанов.

Все участники парада соберутся у ГПНТБ, затем колонна студентов пройдёт по улице Кирова и Октябрьской магистрали. Завершится грандиозное шествие на площади имени Ленина, где первокурсники произнесут клятву. Студентов также ждёт выступление творческих коллективов и концерт хэдлайнера.

Организаторами Парада Российского студенчества в Новосибирской области выступают Министерство образования Новосибирской области, Агентство поддержки молодёжных инициатив, Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, Образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации (включая филиалы), расположенные в Новосибирской области.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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