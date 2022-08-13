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Пик яркости Сатурна увидят в Новосибирске 14 августа

Фото Пик яркости Сатурна увидят в Новосибирске 14 августа
Фото Пик яркости Сатурна увидят в Новосибирске 14 августа

Фото из группы "Большой новосибирский планетарий" в "ВК"

В ночь на 14 августа жители Новосибирской области смогут наблюдать на небе Сатурн, кольца которого в эти сутки обретут максимальную яркость.

Кольца Сатурна достигнут максимальной яркости в ночь на 14-15 августа. Именно эти дни станут наиболее удачными для наблюдения за планетой. Об этом сообщается в группе "Большой новосибирский планетарий" в "ВК".

"14 августа Сатурн находится в противостоянии с Солнцем. В это время резко увеличится яркость колец Сатурна. Лучшее время для наблюдения за планетой", — говорится в сообщении.

Сутками ранее — в ночь на 13 августа — новосибирцы могли наблюдать ещё одно яркое астрономическое явление — пик метеорного потока Персеиды. Лучше всего главный звездопад августа 2022 года был виден за городом, вдали от искусственного освещения. Иногда сила этого потока достигает 60 метеоров в час.

В августе новосибирцы также могут наблюдать сближение Луны и Сатурна — такое расположение планет на небосклоне будет видно невооруженным взглядом.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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