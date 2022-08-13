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Под Новосибирском мужчина взял в заложники 16-летнюю девочку

Фото Под Новосибирском мужчина взял в заложники 16-летнюю девочку
Фото Под Новосибирском мужчина взял в заложники 16-летнюю девочку

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области мужчина взял в заложники женщину и её 16-летнюю дочь, требуя освободить его от уголовной отвественности по наркотической статье.

26-летний мужчина задержан в Коченёвском районе Новосибирской области после захвата заложников и покушения на убийство женщины с детьми. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл ночью 7 августа. Мужчина в состоянии наркотического опьянения находился дома у своей 41-летней сожительницы. В помещении также были двое детей 12 и 16 лет.

По данным следователей, подозреваемый захватил в заложники свою сожительницу и стал удерживать ее, приставив к шее нож. При он требовал вызвать сотрудников полиции и прекратить в отношении него дело по наркотической статье.

В какой-то момент женщине удалось освободиться, тогда сибиряк взял в заложники 16-летнюю дочь потерпевшей. Он также приставил к её шее нож, угрожая убить и выдвигая аналогичные требования.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии с использованием табельного оружия пресекли его противоправные действия. Подозреваемый задержан.

По данным СУ СКР, медицинская помощь потребовалась 16-летней девушке — у нее порезаны пальцы руки.

В настоящее время неадекватный мужчина находится в СИЗО, расследование дела продолжается.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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