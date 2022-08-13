Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области 13 и 14 августа

Фото с сайта ГУ МЧС России по Новосибирской области

Шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду и град ожидается в Новосибирской области 13 и 14 августа.

Сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидается в Новосибирской области в выходные 13 и 14 августа. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

О резком ухудшении погоды предупредили спасатели регионального ГУ МЧС, все главы районов области также получили уведомления о возможных ЧП.

"В период с 13 по 14 августа ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град. Усиление ветра до 20 метров в секунду, шквалы до 25-27 метров в секунду", — говорится в штормовом предупреждении.

При этом в субботу и воскресенье в Новосибирской области столбики термометров покажут +22 +25 градусов.

"Синоптики прогнозируют и скачки температур – днем столбик термометра с +30 опустится до +19-24 градусов. Порывы западного и северо-западного ветра до 20 метров в секунду. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду", — добавили в МЧС.

Спасатели призвали дачников не разводить открытый огонь.

"Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на водоемы города и области. Из-за образования высоких волн существует риск опрокидывания водного транспорта", — обратились в МЧС к новосибирцам.