Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года

Фото Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
Фото Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года

Freepik.com

Синоптики уже сделали предварительный прогноз погоды на осень 2022 года. Публикуем данные сразу на три месяца.

СЕНТЯБРЬ

Фото Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года 2

Долгосрочный прогноз Росгидрометцентра обещает в Западной Сибири стабильно теплое начало осени. Температура сентября в среднем составляет +18, такой же она ожидается и в этом году. Осадки тоже будут в пределах нормы.

«Яндекс. Погода» прогнозирует более прохладный сентябрь. В начале месяца температура составит около +15... +20, с пасмурным небом и частыми дождями. К середине — станет прохладнее, около +13 днем, но солнечнее. К концу месяца снова вернется дождь, а температура упадет до +10.

Согласно сервису «Ну и погода» начало осени еще будет неотличимо от лета. В первую неделю сентября будет светить солнце и стоять жара до +24... +29. К середине месяца похолодает до +14... +19 и настанет пора дождей. Недолгое бабье лето придет 22 — 23 сентября с температурой +22, но затем снова вернутся холода: в конце месяца температура снизится до +4 и даже выпадет первый снег.

ОКТЯБРЬ

Фото Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года 3

Второй месяц осени принесет прохладу. Согласно «Яндекс. Погоде» в первой декаде октября будет около +6... +12 и дождь. Во второй декаде температура начнет плавно снижаться, пока к 25 октября не опустится до 0 — только в этот день сервис обещает первый снег.

«Ну и погода» же говорит, что погода будет четко различаться: в первой половине октября температура около +10... +15 и дождь, во второй — солнце и холода, около +3... +8 с редкими снегопадами.

НОЯБРЬ

Фото Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года 4

Этот месяц будет традиционно снежным и морозным, настоящая зима. «Яндекс. Погода» передает, что первые три дня столбик термометра будет то подниматься выше отметки 0, то опускаться ниже нее, а с 4 ноября уйдет в стабильный минус. Температура будет мягкая для сибирской зимы: -5... -8. 20 дней из 30 за окном будет идти снегопад.

«Ну и погода» обещает в ноябре снежную кашу под ногами. Месяц по их прогнозу в среднем будет теплее, от -5 до +2 днем, а также зачастят дожди с мокрым снегом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что синоптики обещают жару до + 29 в августе. Напомним, что появился прогноз погоды в Сочи и Краснодарском крае на август 2022 года. Также о высокой концентрации вредных веществ в воздухе предупредили жителей Новосибирска.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
погода
осень
синоптики
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27377
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
26688
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
23590
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
18846
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17655
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16011
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
11061
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году