Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года

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Синоптики уже сделали предварительный прогноз погоды на осень 2022 года. Публикуем данные сразу на три месяца.

СЕНТЯБРЬ

Долгосрочный прогноз Росгидрометцентра обещает в Западной Сибири стабильно теплое начало осени. Температура сентября в среднем составляет +18, такой же она ожидается и в этом году. Осадки тоже будут в пределах нормы.

«Яндекс. Погода» прогнозирует более прохладный сентябрь. В начале месяца температура составит около +15... +20, с пасмурным небом и частыми дождями. К середине — станет прохладнее, около +13 днем, но солнечнее. К концу месяца снова вернется дождь, а температура упадет до +10.

Согласно сервису «Ну и погода» начало осени еще будет неотличимо от лета. В первую неделю сентября будет светить солнце и стоять жара до +24... +29. К середине месяца похолодает до +14... +19 и настанет пора дождей. Недолгое бабье лето придет 22 — 23 сентября с температурой +22, но затем снова вернутся холода: в конце месяца температура снизится до +4 и даже выпадет первый снег.

ОКТЯБРЬ

Второй месяц осени принесет прохладу. Согласно «Яндекс. Погоде» в первой декаде октября будет около +6... +12 и дождь. Во второй декаде температура начнет плавно снижаться, пока к 25 октября не опустится до 0 — только в этот день сервис обещает первый снег.

«Ну и погода» же говорит, что погода будет четко различаться: в первой половине октября температура около +10... +15 и дождь, во второй — солнце и холода, около +3... +8 с редкими снегопадами.

НОЯБРЬ

Этот месяц будет традиционно снежным и морозным, настоящая зима. «Яндекс. Погода» передает, что первые три дня столбик термометра будет то подниматься выше отметки 0, то опускаться ниже нее, а с 4 ноября уйдет в стабильный минус. Температура будет мягкая для сибирской зимы: -5... -8. 20 дней из 30 за окном будет идти снегопад.

«Ну и погода» обещает в ноябре снежную кашу под ногами. Месяц по их прогнозу в среднем будет теплее, от -5 до +2 днем, а также зачастят дожди с мокрым снегом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что синоптики обещают жару до + 29 в августе. Напомним, что появился прогноз погоды в Сочи и Краснодарском крае на август 2022 года. Также о высокой концентрации вредных веществ в воздухе предупредили жителей Новосибирска.

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