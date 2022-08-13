В Новосибирске 53% молодожёнов ссорились перед свадьбой

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Больше половины новосибирских молодожёнов признались, что ссорились перед свадьбой.

В Новосибирске 53% опрошенных молодожёнов рассказали, что ссорились из-за организации свадебного торжества. При этом в большинстве случаев (70%) причиной конфликтов становились разногласия по поводу выбора обручальных колец, в 30% ситуаций — бюджет мероприятия.

Почти треть новобрачных их Новосибирска отметили, что подготовка к свадьбе была напряженной. "Изматывающее соревнование на выносливость – так охарактеризовали подготовку к свадьбе большинство женатых жителей Новосибирска", — говорится в совместном исследовании ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research.

Комментируя расходы на свадьбу, новосибирцы признались, что дороже всего им обошелся банкет. Каждая четвертая пара молодоженов призналась, что купила дорогие обручальные кольца.

В средне в России новобрачные тратят на кольца 17,7 тысяч рублей. Однако жители Новосибирска оказались заметно экономнее остальных россиян — по расходам на свадебную ювелирку столица Сибири занимает 17-ю строчку рейтинга. Здесь молодожены тратили на кольца в среднем 14 415 рублей.