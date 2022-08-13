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16-летний мотоциклист госпитализирован после ДТП с Land Cruiser в Новосибирске

Фото 16-летний мотоциклист госпитализирован после ДТП с Land Cruiser в Новосибирске
Фото 16-летний мотоциклист госпитализирован после ДТП с Land Cruiser в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску

В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием Тoyota Land Cruiser и мотоциклом под управлением несовершеннолетнего.

В субботу, 13 августа, несовершеннолетний водитель мотоцикла пострадал при столкновении с автомобилем Тoyota Land Cruiser. Авария произошла в 12:50 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

"Подросток 2006 года рождения ехал по улице Дачное шоссе, и у дома 194 совершил столкновение с попутным автомобилем Тoyota Land Cruiser под управлением водителя 1976 года рождения", — уточнили в ведомстве.

Характер полученных травм пока не известен, однако мальчик госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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