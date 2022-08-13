В новосибирском "Толмачёво" замечен "самолёт Судного дня" Ил-80

Фото из группы "АСТ-54" в паблике Телеграм

Самолёт "Судного дня" Ил-80 прилетел в аэропорт Новосибирска "Толмачёво" 12 августа.

Вечером в пятницу, 12 августа, в новосибирском аэропорту "Толмачёво" совершил посадку редкий самолёт Ил-80. Он также носит неофициальное название самолёта "Судного дня" или "ядерного самолёта".

Об прибытии судна в столицу Сибири сообщается в тг-канале "АСТ".

Ил-80, представленный в России в конце 1980-х годов, не случайно называют "воздушным командным пунктом". Основная задача этой крылатой машины — обеспечивать эвакуацию высшего военного руководства страны во время угрозы. Одновременно с самолета обеспечивается управление вооружёнными силами в условиях конфликта.

По данным Википедии, Ил-80 оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Может работать полностью автономно.

Прибытие борта "Судного дня" в Новосибирск, вероятнее всего, связано с проведением в сибирской столице военных учений и международного форума «Армия-2022».

Форум, напомним, пройдёт на аэродроме «Толмачево» с 19 по 21 августа. Гостям покажут более полусотни образцов военной техники, включая современные боевые машины подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации.