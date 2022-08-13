Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В новосибирском "Толмачёво" замечен "самолёт Судного дня" Ил-80

Фото В новосибирском "Толмачёво" замечен "самолёт Судного дня" Ил-80
Фото В новосибирском "Толмачёво" замечен "самолёт Судного дня" Ил-80

Фото из группы "АСТ-54" в паблике Телеграм

Самолёт "Судного дня" Ил-80 прилетел в аэропорт Новосибирска "Толмачёво" 12 августа.

Вечером в пятницу, 12 августа, в новосибирском аэропорту "Толмачёво" совершил посадку редкий самолёт Ил-80. Он также носит неофициальное название самолёта "Судного дня" или "ядерного самолёта".

Об прибытии судна в столицу Сибири сообщается в тг-канале "АСТ".

Ил-80, представленный в России в конце 1980-х годов, не случайно называют "воздушным командным пунктом". Основная задача этой крылатой машины — обеспечивать эвакуацию высшего военного руководства страны во время угрозы. Одновременно с самолета обеспечивается управление вооружёнными силами в условиях конфликта.

По данным Википедии, Ил-80 оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Может работать полностью автономно.

Прибытие борта "Судного дня" в Новосибирск, вероятнее всего, связано с проведением в сибирской столице военных учений и международного форума «Армия-2022».

Форум, напомним, пройдёт на аэродроме «Толмачево» с 19 по 21 августа. Гостям покажут более полусотни образцов военной техники, включая современные боевые машины подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28704
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
26914
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
25521
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
19651
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17724
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16405
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
11874
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году