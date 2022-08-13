Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

В США заявили о цели Байдена совершить госпереворот в России

Фото В США заявили о цели Байдена совершить госпереворот в России
Фото В США заявили о цели Байдена совершить госпереворот в России

Фото: pexels

Экс-конгрессвумен Тулси Габбард заявила, истинная цель президента США Байдена — госпереворот в России.

Ветеран войны в Ираке и бывшая конгрессвумен Тулси Габбард назвала эскалацию украинского кризиса со стороны США желанием привести России к государственному перевороту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вечерний эфир телеканала Fox News.
По мнению Габбард, Штаты под руководством администрации Джо Байдена всеми возможными способами стараются накалить обстановку в России, в том числе при помощи опосредованного конфликта, если экономическое давление не сработало.
"Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы", — заявила она.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

29601
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
27065
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
26874
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
20496
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17767
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16768
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
12654
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году