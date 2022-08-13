В США заявили о цели Байдена совершить госпереворот в России

Экс-конгрессвумен Тулси Габбард заявила, истинная цель президента США Байдена — госпереворот в России.

Ветеран войны в Ираке и бывшая конгрессвумен Тулси Габбард назвала эскалацию украинского кризиса со стороны США желанием привести России к государственному перевороту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вечерний эфир телеканала Fox News.

По мнению Габбард, Штаты под руководством администрации Джо Байдена всеми возможными способами стараются накалить обстановку в России, в том числе при помощи опосредованного конфликта, если экономическое давление не сработало.