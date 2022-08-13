В США заявили о цели Байдена совершить госпереворот в России

Экс-конгрессвумен Тулси Габбард заявила, истинная цель президента США Байдена — госпереворот в России.
Ветеран войны в Ираке и бывшая конгрессвумен Тулси Габбард назвала эскалацию украинского кризиса со стороны США желанием привести России к государственному перевороту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вечерний эфир телеканала Fox News.
По мнению Габбард, Штаты под руководством администрации Джо Байдена всеми возможными способами стараются накалить обстановку в России, в том числе при помощи опосредованного конфликта, если экономическое давление не сработало.
"Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы", — заявила она.