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Жителей Новосибирска предупредили о вербовке в экстремистскую секту

Фото Жителей Новосибирска предупредили о вербовке в экстремистскую секту
Фото Жителей Новосибирска предупредили о вербовке в экстремистскую секту

Фото: unsplash.com / Armin Lotfi

Экстремистская секта в Новосибирске вербует жителей с помощью сеансов целительства.

В Новосибирске священнослужители предупредили жителей о действии экстремистской секты. Её члены вербуют людей в ряды организации с помощью сеансов целительства. Об этом сообщается в группе "Новосибирская митрополия" в "ВК".

"Миссионерский отдел Новосибирской епархии предупреждает жителей о том, что на территории города и области проводит вербовочную работу секта "Ата Жолы"* (она же "Путь предков"*, "Белый путь"* и "Орда"*)", — сообщается в паблике.

В группе риска — внушаемые и слабовольные люди, которые соглашаются на всевозможные лечебные сеансы.

По данным федеральных СМИ, лидеры секты практикуют такие методы как "очищение благовониями" и битьё плетьми. Последователей, которым такие метолы исцеления не помогали, отправляли в паломничества по святым местам.

Отмечается, что у многих адептов секты были диагностированы психиатрические заболевания, имели место и смертельные случаи.

Деятельность секты, появившейся в Казахстане, была выявлена в Оренбурге, Уфе, Алтайском крае.

*Организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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