Жители Новосибирска пожаловались на свалку на Заельцовском кладбище

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Новосибирцев возмутила свалка на Заельцовском кладбище.

Кучи мусора на Заельцовском кладбище возмутили жителя Новосибирска Ивана Ерёмина. Свалку на территории погоста мужчина назвал мерзким зрелищем и упрекнул местную администрацию в бездействии.

"Заехал я на Заельцовское кладбище, и увидел следующую картину. Ограды, надгробья, венки, всё в кучу, выглядит это как свалка. Зрелище мерзкое, конечно", — написал новосибирец в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

На фото, которые мужчина разместил в паблике, — огромные кучи мусора, выброшенные венки и ветки деревьев. Там же много пустых пластиковых бутылок и выброшенных надгробий.

"Администрация совсем обнаглела, не думаю, что без их ведома такой вандальный бардак возник", — добавил Иван Ерёмин.

Возмущение новосибирца поддержали многие подписчики паблика. Они предложили мужчине написать официальную жалобу в надзорные органы.