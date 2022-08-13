Жители Новосибирска пожаловались на свалку на Заельцовском кладбище

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
Новосибирцев возмутила свалка на Заельцовском кладбище.
Кучи мусора на Заельцовском кладбище возмутили жителя Новосибирска Ивана Ерёмина. Свалку на территории погоста мужчина назвал мерзким зрелищем и упрекнул местную администрацию в бездействии.
"Заехал я на Заельцовское кладбище, и увидел следующую картину. Ограды, надгробья, венки, всё в кучу, выглядит это как свалка. Зрелище мерзкое, конечно", — написал новосибирец в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".
На фото, которые мужчина разместил в паблике, — огромные кучи мусора, выброшенные венки и ветки деревьев. Там же много пустых пластиковых бутылок и выброшенных надгробий.
"Администрация совсем обнаглела, не думаю, что без их ведома такой вандальный бардак возник", — добавил Иван Ерёмин.
Возмущение новосибирца поддержали многие подписчики паблика. Они предложили мужчине написать официальную жалобу в надзорные органы.
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