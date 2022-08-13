Жителя Новосибирска будут судить за реабилитацию нацизма

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

41-летний житель Новосибирска предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма.

В Новосибирске суд рассмотрит дело 41-летнего жителя Ленинского района, который обвиняется в реабилитации нацизма. Ему вменяют п. «в» ч. 2 ст. 354.1 Уголовного Кодекса РФ — отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в апреле 2022 году мужчина опубликовал в социальной сети сообщение и комментарий, в которых отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси.

"При этом мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети", — говорится в сообщении ведомства.

На время следствия новосибирец находился под подпиской о невыезде. Сейчас расследование завершено, и в ближайшее время материалы дела поступят в суд для рассмотрения по существу.

Согласно санкции статьи, обвиняемому грозит реальный срок вплоть до лишения свободы на 5 лет.

Напомним, впервые в России уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны была установлена в марте 2021 года. Это преступление фактически приравняли к реабилитации нацизма. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.