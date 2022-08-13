Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Жителя Новосибирска будут судить за реабилитацию нацизма

Фото Жителя Новосибирска будут судить за реабилитацию нацизма
Фото Жителя Новосибирска будут судить за реабилитацию нацизма

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

41-летний житель Новосибирска предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма.

В Новосибирске суд рассмотрит дело 41-летнего жителя Ленинского района, который обвиняется в реабилитации нацизма. Ему вменяют п. «в» ч. 2 ст. 354.1 Уголовного Кодекса РФ — отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в апреле 2022 году мужчина опубликовал в социальной сети сообщение и комментарий, в которых отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси.

"При этом мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети", — говорится в сообщении ведомства.

На время следствия новосибирец находился под подпиской о невыезде. Сейчас расследование завершено, и в ближайшее время материалы дела поступят в суд для рассмотрения по существу.

Согласно санкции статьи, обвиняемому грозит реальный срок вплоть до лишения свободы на 5 лет.

Напомним, впервые в России уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны была установлена в марте 2021 года. Это преступление фактически приравняли к реабилитации нацизма. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28413
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
26858
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
24997
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
19404
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17711
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16299
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
11666
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году