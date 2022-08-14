Денис Мантуров посетил предприятие РАТМ Холдинга

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Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Ростов Великий, в ходе которой посетил Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ) (входит в «РАТМ Холдинг»).

Денис Мантуров подробно ознакомился с производственными мощностями завода и последними разработками предприятия. В рамках выставки были продемонстрированы высокотехнологичные прицельно-наблюдательные комплексы последнего поколения, например, комбинированный универсальный, дневно-тепловизионный, стабилизированный зенитный прицел для БТР, танковый-прицельно наблюдательный ночной комплекс наводчика и др.

Стоит отметить, что продукция, выпускаемая ПАО «РОМЗ», широко применяется в военно-морских, пограничных, сухопутных и бронетанковых войсках, обеспечивающих безопасность нашей страны. При этом, предприятием налажен выпуск и гражданской продукции: тепловизионные прицелы малой, средней и большой дальности, оптические приборы дневного, ночного и днево-ночного видения, а также тепловизионные приборы.

В ходе встречи с руководством завода обсудили вопросы диверсификации производства и освоения выпуска новых изделий, а также дальнейшего развития уникальных возможностей производственной площадки.