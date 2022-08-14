Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа

Фото "МК в Новосибирске"

Вечером 14 августа в небе над Новосибирском взошла двойная радуга.

Редкое природное явление наблюдали жители Новосибирска вечером 14 августа. После дождя над городом появилась двойная радуга, которую было видно почти 15 минут. Об этом пишет "МК в Новосибирске".

Житель посёлка Кудряши рассказал изданию, что радугу в квадрате он заметил около 20 часов вечера.

"Вышел в магазин сразу после дождя и увидел сначала одну, потом и вторую линию. Очень красиво выглядело», — поделился он впечатлениями.

Мужчина добавил, что прохожие фотографировали такую необычную радугу и загадывали желания.

Считается, что появление двойной радуги является символом удачи, поэтому в такой момент принято мечтать о сокровенном.

Летом 2022 года новосибирцы уже любовались двойной радугой. 24 июня фото с семицветным коромыслом буквально заполонили соцсети местных жителей.