Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа

Фото Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
Фото Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа

Фото "МК в Новосибирске"

Вечером 14 августа в небе над Новосибирском взошла двойная радуга.

Редкое природное явление наблюдали жители Новосибирска вечером 14 августа. После дождя над городом появилась двойная радуга, которую было видно почти 15 минут. Об этом пишет "МК в Новосибирске".

Житель посёлка Кудряши рассказал изданию, что радугу в квадрате он заметил около 20 часов вечера.

Фото Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа 2

"Вышел в магазин сразу после дождя и увидел сначала одну, потом и вторую линию. Очень красиво выглядело», — поделился он впечатлениями.

Мужчина добавил, что прохожие фотографировали такую необычную радугу и загадывали желания.

Считается, что появление двойной радуги является символом удачи, поэтому в такой момент принято мечтать о сокровенном.

Летом 2022 года новосибирцы уже любовались двойной радугой. 24 июня фото с семицветным коромыслом буквально заполонили соцсети местных жителей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31411
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21211
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
18559
День строителя 14 августа 2022: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
14651
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
14623
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11687
День ВВС 12 августа 2022 года: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
10533
Медовый спас 12 августа 2022 года: новые картинки и поздравления в стихах