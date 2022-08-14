Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Двух девочек спасли в Юго-Западном котловане Новосибирска

Фото Двух девочек спасли в Юго-Западном котловане Новосибирска
Фото Двух девочек спасли в Юго-Западном котловане Новосибирска

Фото Сиб.фм

Спасатели вытащили из воды двух девочек в Юго-Западном котловане Новосибирска.

В субботу, 13 августа, в Юго-Западном котловане перевернулся надувной матрас с двумя школьницами. Их вытащили из воды спасатели. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «Вконтакте».

Две девочки 7 и 12 лет плавали в Юго-Западном котловане на надувном матрасе. Их матрас перевернулся, на что среагировали спасатели, дежурившие на берегу водоема.

Как сообщает служба спасения, школьницы не пострадали.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели вытащили из Оби 22-летнего парня, упавшего в реку с Октябрьского моста.

Также в августе 2021 года неизвестный мужчина утонул в котловане на улице Немировича-Данченко. Местные жители сообщили, что в этом месте и раньше тонули люди: оно не предназначено для купания.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30958
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
29862
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
27595
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
21824
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
20724
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
17943
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
15860
День строителя 14 августа 2022: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе