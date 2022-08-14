Двух девочек спасли в Юго-Западном котловане Новосибирска

Фото Сиб.фм

Спасатели вытащили из воды двух девочек в Юго-Западном котловане Новосибирска.

В субботу, 13 августа, в Юго-Западном котловане перевернулся надувной матрас с двумя школьницами. Их вытащили из воды спасатели. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «Вконтакте».

Две девочки 7 и 12 лет плавали в Юго-Западном котловане на надувном матрасе. Их матрас перевернулся, на что среагировали спасатели, дежурившие на берегу водоема.

Как сообщает служба спасения, школьницы не пострадали.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели вытащили из Оби 22-летнего парня, упавшего в реку с Октябрьского моста.

Также в августе 2021 года неизвестный мужчина утонул в котловане на улице Немировича-Данченко. Местные жители сообщили, что в этом месте и раньше тонули люди: оно не предназначено для купания.