Машина на эвакуаторе получила штраф за превышение скорости

Фото: группа «АСТ-54»

Штраф за превышение скорости получил автомобиль, который стоял на едущем эвакуаторе.

Житель Новосибирска получил штраф за превышение скорости. Когда камера зафиксировала нарушение, его автомобиль стоял на едущем эвакуаторе. Об этом рассказал сам подписчик в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

На фотографии, приложенной к штрафу, видно, что его автомобиль неподвижен, в то время как эвакуатор едет по трассе. Но так как видны номера «девятки», городская автоматическая система определила виновного и выписала ему штраф за нарушение скоростного режима: он стоял со скоростью 85 км/ч вместо положенных 60 км/ч.

Юрист Алексей Аржанников дал комментарий для АиФ-Новосибирск по неоднозначной ситуации.

По словам юриста, владелец «девятки» фактически ничего не нарушил, и это подтверждает сама фотография. Для того, чтобы аннулировать штраф, ему будет достаточно обратиться в ГИБДД, объяснить ситуацию и приложить фото с городской камеры.

Но и владелец эвакуатора не получит штраф, так как камера не зафиксировала его номер — если, конечно, на этом участке дороги не было другой камеры, которая бы определила владельца машины.

Напомним, в августе непристёгнутых водителей начали штрафовать по камерам наблюдения. Это обеспечивает новое оборудование в Красноярске.