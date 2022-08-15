10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу

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Россиянам сообщили о мере поддержки, которую смогут получить многодетные семьи к школе и вузу.

Многодетные семьи смогут получить денежную поддержку в размере 5000 рублей к 1 сентября при поступлении ребёнка в первый класс и 10 000 рублей при поступлении в вуз. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Помимо единоразовой выплаты, такие семьи смогут рассчитывать на ежегодное пособие в размере 300 рублей на каждого школьника. Оно предназначено для покупки письменных принадлежностей. Еще 2000 рублей будет выделено на покупку школьной формы. Отметим, что данные пособия предусмотрены лишь для малообеспеченных семей.

В ведомстве объяснили, что выплаты полагаются только при подаче заявления в центр социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания, МФЦ, на портале «Госуслуги». Прием заявлений в 2022 году – до 31 декабря.

Ранее Сиб.фм писал о том, как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября. В ПФР назвали условия получения новых пособий, а также уточнили ряд причин, по которым родителям может быть отказано в данных выплатах.

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