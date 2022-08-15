«Алабуга Политех»: как обеспечить будущее ребенку и выбрать лучшее учебное заведение

Фото: Алабуга Политех

Приближается новый учебный год и для школьников 9-11 классов остро стоит вопрос – какие предметы выбирать для сдачи экзамена и куда поступать учиться? Ведь важно не только правильно выбрать специальность, но и достойное учебное заведение, где дадут возможность получения реального опыта и актуальных знаний.

Для родителей важным фактором является возможность бесплатного обучения и получения действительно актуального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Импорт продукции в Россию составляет 22 трлн рублей – поэтому для создания импортозамещающих производств нужны технологические предприниматели (а это будущие директора заводов, начальники цехов), которых сейчас готовит крупнейший в России образовательный центр по подготовке квалифицированных рабочих специалистов «Алабуга Политех». Он располагается в особой экономической зоне «Алабуга», где действует 33 крупнейших международных завода с общим объемом частных инвестиций более 150 млрд рублей. Эти производства используют высокотехнологичное современное оборудование, где работают ведущие российские инженеры. Именно они являются преподавателями-наставниками в «Алабуга Политех», поэтому образование практикоориентированное и действительно актуальное – из первых уст.

При этом в «Алабуга Политех» обучение полностью бесплатное, с первого курса студенты получают официальный опыт работы, стипендия – от 30 тысяч рублей. Для иногородних поступающих предоставляется комфортабельное, безопасное жилье, стоимость которого – 500 рублей в месяц.

Одна из тех, кому посчастливилось стать студенткой «Алабуга Политех» – Ангелина Дахова. В свои 18 лет девушка уверена – учеба в колледже –отличная возможность не только получить знания в соответствии с международными стандартами образования, но и вполне реальную практику с первого года обучения.

«Я приехала из Кабардино-Балкарской Республики. Освоилась быстро. При обучении в «Алабуга Политех» – все зависит только от тебя, от твоих умений, знаний, навыков. Есть хорошие перспективы роста и трудоустройства. Для меня это очень важно. Я горда тем, что являюсь студенткой «Алабуга Политех», – поделилась Ангелина Дахова.

Основным вектором освоения профессиональных компетенций являются стандарты WorldSkills. По итогам обучения осуществляется сертификация студентов международными производителями высокотехнологического оборудования KUKA, ABB, SIEMENS, FESTO.

Яркий пример квалифицированных кадров – Роман Турсунбаев, студент третьего курса. Сейчас он занимает должность младшего руководителя проекта и заведует очистными сооружениями резидента особой экономической зоны «Алабуга» – «ПАН-Прекурсор». Это уникальный завод стратегической важности для страны, который производит сырье для углеродного волокна (оно используется для оперения импортозамещающего самолета МС-21-300). Роман успел постичь тонкости профессии и вникнуть в особенности производства.

«В зависимости от цикла работы содержание примесей меняется, также должно меняться и добавление реагентов. Мы смотрим по расходомерам, сколько к нам приходит стоков и в зависимости от этого расходомера у нас в первый резервуар добавляется фосфорная кислота для первичной очистки», – поделился знаниями Роман Турсунбаев.

Не отстает от коллеги, студент третьего курса, а по совместительству младший руководитель проекта ООО «Алабуга Девелопмент» Егор Усков. Сейчас он руководит группой студентов, отвечает за монтаж и запуск промышленного оборудования, осуществляет подбор персонала на новые проекты компании, а также проводит анализ промышленных верхнеуровневых систем, и это далеко не полный список обязанностей, возложенных на плечи молодого человека. Егор Усков – яркий пример того, как еще на стадии обучения можно принимать активное участие в разработке роботизированного производства поддонов, получая при этом вполне хорошую и конкурентоспособную заработную плату.

«В процессе обучения и работы на производстве у студентов формируется определенная зона ответственности, понимание того, что они работают здесь не просто так: у них есть заказчик, который покупает товар, соответственно, этот товар необходимо произвести, уделяя особое внимание качеству выпускаемой продукции. Моя заработная плата сейчас уже более 60 тысяч рублей – и это только начало», – поделился Егор Усков.

Таким образом, выпускники «Алабуга Политех» и их родители могут не переживать о том, куда трудоустроиться после окончания обучения.

На сегодняшний день, в образовательном центре «Алабуга Политех» обучаются 500 студентов со всей страны по 8 направлениям, среди которых промышленная робототехника, АСУ ТП, электромонтаж, лабораторный химический анализ, BIM-проектирование, микроэлектроника, программирование в PYTHON, бизнес-информатика в 1С. При этом, знания и навыки работы, будущие специалисты получают и приобретают исключительно на современном и высокотехнологичном оборудовании, аналогичном заводам-резидентам.

Поражают воображение и мастерские «Алабуга Политех», которые оснащены передовым высокотехнологичным учебным оборудованием, в том числе промышленными роботами-манипуляторами KUKA, оборудованием FESTO по автоматическому управлению, мехатронике и пневматике, программируемыми контроллерами SIEMENS, лабораторией химического анализа, учебными стендами по электротехнике, станками лазерной резки Fotonim, 3D-принтером Ultimacker и Maestro, которые позволяют получать востребованные на сегодняшний день навыки работы на автоматизированном производстве.

Однако, останавливаться на достигнутом в «Алабуга Поитех» не планируют. В скором времени получить образование по наиболее востребованным специальностям на динамично развивающимся рынке труда смогут порядка 10 000 выпускников со всей страны.

«Отбор в «Алабуга Политех» производится в игровой форме путем прохождения бизнесс-симулятора «Business Cats», основная цель которого – оценка Soft skills, то есть мягких навыков. Благодаря наличию у молодых людей способностей к аналитике и коммуникативным функциям, мы помогаем им вырасти в будущих руководителей, лидеров или технологических предпринимателей, что и является целью образовательного центра «Алабуга Политех», – рассказала руководитель образовательного кластера особой экономической зоны «Алабуга» Эльвира Фомина.

Так что с полной уверенностью можно сказать – из стен «Алабуга Политех», вчерашние школьники выходят уже готовыми специалистами и получают уникальную возможность пополнить ряды инженерного состава резидентов особой экономической зоны «Алабуга».