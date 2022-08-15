Банк «Открытие» подарит 10 000 рублей за оформление карты «120 дней»

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» запустил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней». Клиенты, оформившие кредитную карту «120 дней», которые за три месяца потратят по ней 100 000 рублей, получат 10 000 рублей в подарок.

Чтобы стать участником акции, клиентам* нужно зарегистрировать кредитную карту «120 дней» до 28 августа и совершить не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после ее открытия. Бонусные рубли будут начислены на бесплатную дебетовую Opencard. Ими сразу можно будет компенсировать одну или несколько покупок и получить на карту 10 000 рублей.

«120 дней» – самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.

«Наше предложение не имеет аналогов на российском банковском рынке. Мы уверены, что клиенты оценят его по достоинству и сделают выбор в пользу нашей бесплатной кредитной карты с льготным периодом 120 дней. Рекомендуем оформить ее на сайте open.ru или в любом удобном офисе банка», – прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба «Кредитные карты» банка «Открытие».

Оформить карту в период акции можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.

В поддержку акции «10 000 рублей за карту «120 дней» стартовала рекламная кампания в диджитал-каналах с уже полюбившимися амбассадорами «Открытия» – народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.

Полный список всех преимуществ по карте «120 дней» и подробные условия акции доступны на сайте банка.

* Предложение действительно для клиентов, не имеющих кредитных карт банка «Открытие» с 1 августа 2021 года.