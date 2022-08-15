Диетолог назвала категории людей, которым запрещено пить кефир

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Диетолог Круглова рассказала, почему люди с угревой сыпью должны отказаться от кефира. Пациентам с угревой сыпью и аллергией на белок коровьего молока следует исключить из рациона кефир, рассказала NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Эксперт подчеркнула, что употребление данного напитка также лучше ограничить при дефиците лактазы — ферменте, «переваривающем углеводы молочных продуктов». Есть такое состояние — лактазная недостаточность. Это недостаток фермента, переваривающего углеводы молочных продуктов. При его дефиците плохо переносятся молочные продукты. В основном это касается цельного молока, кисломолочка переносится лучше, но при большом количестве [кефира] тоже вызывает метеоризм, вздутие живота, нарушение стула — неприятные симптомы. <...> При аллергии на белок коровьего молока кефир исключаем полностью, — рассказала Круглова.

Эксперт добавила, что упомянутая аллергия, в основном, встречается в детском возрасте, но иногда страдают и взрослые. Нутрициолог отметила, что индивидуальный подход к употреблению кефира нужен при некоторых заболеваниях и состояниях ЖКТ — при обострении гастрита, гастродуоденита, язвы желудка.

«Кефир лучше исключить некоторым пациентам с угревой сыпью, хоть это и заболевание кожи, как и остальные молочные продукты», — заявила диетолог.

Ранее Круглова рассказала, что продукты, богатые калием, способны снижать артериальное давление. Для профилактики гипертонии следует включить в свой рацион овощи, фрукты, ягоды и листовую зелень, посоветовала она. Чтобы нормализовать давление, стоит употреблять в неделю 200–300 граммов продуктов с омега-3, добавила эксперт. Эти жирные кислоты содержатся в лососе, скумбрии и других жирных сортах рыб.