Эксперт Николаев назвал самые дорогие новостройки Заельцовского района Новосибирска

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

В июле 2022 года застройщики Новосибирска подняли цену предложения в Заельцовском районе до 135 тысяч за квадрат.

Лидером по цене среди всех проектов последнего десятилетия в Заельцовском районе Новосибирска остаётся переулок Бульварных от компании ИСК Русь. При очень ограниченном выборе средняя цена квадратного метра здесь — 270 тысяч рублей.

Новостройки можно варьировать по цене предложения и по средней цене реальных продаж на сайте агрегатора ДОМ.РФ.

"Дороже других продавался проект НАСЛЕДИЕ – Перевозчикова, 4 (ЁЛКА, МЕТР). Средняя цена продажи — выше 160 тысяч рублей за квадратный метр, продан 41% жилых помещений, сегодня цена — более 200 тысяч за квадрат", — рассказал Николаев.

Второй по цене — ЖД НОБЕЛЬ (НОВЫЙ МИР), сегодня цена квадратного метра здесь — выше 180 тысяч, первая очередь продана на 58%.

Среднюю цену продажи квадратного метра в проекте Берлин (АНВ) ДОМ.РФ обозначил в размере 153 тысяч рублей, вторую очередь ЖК Расцветай на Красном – 126 тысяч рублей.

Сегодня все проекты рядом с площадью Калинина продаются существенно дороже, чем на старте продаж.

Отдельно стоит отметить среднеэтажные проекты Флора и Фауна (Сибирские Жилые Кварталы) и Новый Кедровый (Скандия). В первом ДОМ.РФ показывает текущую цену 140 тысяч за квадрат, во втором — 130 тысяч.