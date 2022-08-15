Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость общество

Эксперт Николаев назвал самые дорогие новостройки Заельцовского района Новосибирска

Фото Эксперт Николаев назвал самые дорогие новостройки Заельцовского района Новосибирска
Фото Эксперт Николаев назвал самые дорогие новостройки Заельцовского района Новосибирска

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

В июле 2022 года застройщики Новосибирска подняли цену предложения в Заельцовском районе до 135 тысяч за квадрат.

Лидером по цене среди всех проектов последнего десятилетия в Заельцовском районе Новосибирска остаётся переулок Бульварных от компании ИСК Русь. При очень ограниченном выборе средняя цена квадратного метра здесь — 270 тысяч рублей.

Новостройки можно варьировать по цене предложения и по средней цене реальных продаж на сайте агрегатора ДОМ.РФ.

"Дороже других продавался проект НАСЛЕДИЕ – Перевозчикова, 4 (ЁЛКА, МЕТР). Средняя цена продажи — выше 160 тысяч рублей за квадратный метр, продан 41% жилых помещений, сегодня цена — более 200 тысяч за квадрат", — рассказал Николаев.

Второй по цене — ЖД НОБЕЛЬ (НОВЫЙ МИР), сегодня цена квадратного метра здесь — выше 180 тысяч, первая очередь продана на 58%.

Среднюю цену продажи квадратного метра в проекте Берлин (АНВ) ДОМ.РФ обозначил в размере 153 тысяч рублей, вторую очередь ЖК Расцветай на Красном – 126 тысяч рублей.

Сегодня все проекты рядом с площадью Калинина продаются существенно дороже, чем на старте продаж.

Отдельно стоит отметить среднеэтажные проекты Флора и Фауна (Сибирские Жилые Кварталы) и Новый Кедровый (Скандия). В первом ДОМ.РФ показывает текущую цену 140 тысяч за квадрат, во втором — 130 тысяч.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31685
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21498
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15002
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
14863
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14779
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11747
День ВВС 12 августа 2022 года: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
10757
Медовый спас 12 августа 2022 года: новые картинки и поздравления в стихах