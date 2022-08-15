Эксперт Николаев назвал самые дорогие новостройки Заельцовского района Новосибирска

Фото Максима Николаева / Сиб.фм
В июле 2022 года застройщики Новосибирска подняли цену предложения в Заельцовском районе до 135 тысяч за квадрат.
Лидером по цене среди всех проектов последнего десятилетия в Заельцовском районе Новосибирска остаётся переулок Бульварных от компании ИСК Русь. При очень ограниченном выборе средняя цена квадратного метра здесь — 270 тысяч рублей.
Новостройки можно варьировать по цене предложения и по средней цене реальных продаж на сайте агрегатора ДОМ.РФ.
"Дороже других продавался проект НАСЛЕДИЕ – Перевозчикова, 4 (ЁЛКА, МЕТР). Средняя цена продажи — выше 160 тысяч рублей за квадратный метр, продан 41% жилых помещений, сегодня цена — более 200 тысяч за квадрат", — рассказал Николаев.
Второй по цене — ЖД НОБЕЛЬ (НОВЫЙ МИР), сегодня цена квадратного метра здесь — выше 180 тысяч, первая очередь продана на 58%.
Среднюю цену продажи квадратного метра в проекте Берлин (АНВ) ДОМ.РФ обозначил в размере 153 тысяч рублей, вторую очередь ЖК Расцветай на Красном – 126 тысяч рублей.
Сегодня все проекты рядом с площадью Калинина продаются существенно дороже, чем на старте продаж.
Отдельно стоит отметить среднеэтажные проекты Флора и Фауна (Сибирские Жилые Кварталы) и Новый Кедровый (Скандия). В первом ДОМ.РФ показывает текущую цену 140 тысяч за квадрат, во втором — 130 тысяч.
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