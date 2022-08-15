Иностранцы в Новосибирске устроили массовую драку из-за 16-летней девушки

Фото vk.com / hilokskaya_street

Гости из ближнего зарубежья толпой избили заступившегося за племянницу жителя Новосибирска.

На днях в Хилокском жилмассиве в Новосибирске произошла жестокая драка с участием уроженцев ближнего зарубежья. В стычке пострадала 16-летняя девушка и ее дядя, который встал на защиту оскорбленной родственницы.

Новосибирцы регулярно жалуются на условия жизни возле Хилокского рынка в Ленинском районе города. Гости из ближнего зарубежья регулярно становятся участниками неприятных происшествий, забивая баранов прямо на улице и устраивая свалки во дворах жилых домов. Кроме того, по словам местных жителей, мигранты пристают к женщинам и агрессивно ведут себя с мужчинами.

«Жильцы в ужасе от происходящего. Нам страшно ходить здесь. Буквально недавно на пустыре нашли мужчину со вспоротым животом, в прошлом году задушенную женщину», – рассказала жительница Новосибирска порталу gorsite.ru.

Недавно в соцсетях появилось видеозапись конфликта между мигрантами. Свидетельница происшествия объяснила, что стычка произошла из-за предложения заняться оральным сексом, которое пьяный мигрант сделал 16-летней прохожей. На отказ он ударил девушку кулаком в висок. Дядю девушки, который заступился за племянницу, начали избивать.

Погасить конфликт удалось девушке, которая изобразила потерю сознания. Остановить драку пытались и прохожие. Сибирячка рассказала, что очевидцы драки вызвали полицию, сообщив, что происходит драка мигрантов, в которой участвуют около 20 человек. Сотрудники МВД прибыли на место происшествия спустя 40-50 минут, к этому моменту все участники конфликта разошлись.

Сейчас в МВД ищут очевидцев происшествия. Любую информацию, касающуюся указанного конфликта, можно сообщить по тел.: 8 (383) 232-16-45, 8 (383) 232-16-46.