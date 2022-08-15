Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

бизнес общество

Интернет-магазин Wildberries сменил название на «Ягодки»

Фото Интернет-магазин Wildberries сменил название на «Ягодки»
Фото Интернет-магазин Wildberries сменил название на «Ягодки»

Фото: сайт Wildberries.ru

Интернет-магазин Wildberries теперь называется «Ягодки».

15 августа интернет-магазин Wildberries сменил название. Теперь он называется «Ягодки», а в оформлении сайта используются ягоды: клубника, черника, ежевика.

В «шапке» сайта все еще фигурирует название Wildberries, так же как и во всех дочерних проектах компании, а также в соцсетях: Вконтакте, в Одноклассниках, на YouTube и в Telegram название Wildberries осталось без изменений.

Фото Интернет-магазин Wildberries сменил название на «Ягодки» 2

Вполне возможно, что это не финальный вариант названия.

О возможности ребрендинга еще в июне говорила глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Она выступила с этим заявлением на форуме «Неделя российского ретейла» после слов главы Минпроторга Денис Мантуров о засилье иностранных наименований в торговле. Сам Мантуров тогда предложил название «Дикая ягода».

Напомним, ранее Wildberries начал продавать товары ушедшего из России бренда Zara. Во вторник, 14 июня, на Wildberries стали доступны вещи бренда Zara, сообщает ТАСС. Также маркетплейс начал реализацию товаров брендов Massimo Dutti и Pull&Bear, которые вместе с Zara входят в группу компаний Inditex.

Также в мае Wildberries ввел штрафы для клиентов в 100 рублей за возврат товара. Первые предупреждения о том, что при возврате заказанных товаров покупателю придется заплатить штраф в размере 100 рублей за каждый, стали поступать пользователям маркетплейса еще в апреле. Некоторые клиенты утверждают, что с них списывают штрафы даже за возврат бракованного товара.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32246
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21836
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15889
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
15139
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14977
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
10627
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10490
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*