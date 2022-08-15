Интернет-магазин Wildberries сменил название на «Ягодки»

Фото: сайт Wildberries.ru

Интернет-магазин Wildberries теперь называется «Ягодки».

15 августа интернет-магазин Wildberries сменил название. Теперь он называется «Ягодки», а в оформлении сайта используются ягоды: клубника, черника, ежевика.

В «шапке» сайта все еще фигурирует название Wildberries, так же как и во всех дочерних проектах компании, а также в соцсетях: Вконтакте, в Одноклассниках, на YouTube и в Telegram название Wildberries осталось без изменений.

Вполне возможно, что это не финальный вариант названия.

О возможности ребрендинга еще в июне говорила глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Она выступила с этим заявлением на форуме «Неделя российского ретейла» после слов главы Минпроторга Денис Мантуров о засилье иностранных наименований в торговле. Сам Мантуров тогда предложил название «Дикая ягода».

Напомним, ранее Wildberries начал продавать товары ушедшего из России бренда Zara. Во вторник, 14 июня, на Wildberries стали доступны вещи бренда Zara, сообщает ТАСС. Также маркетплейс начал реализацию товаров брендов Massimo Dutti и Pull&Bear, которые вместе с Zara входят в группу компаний Inditex.

Также в мае Wildberries ввел штрафы для клиентов в 100 рублей за возврат товара. Первые предупреждения о том, что при возврате заказанных товаров покупателю придется заплатить штраф в размере 100 рублей за каждый, стали поступать пользователям маркетплейса еще в апреле. Некоторые клиенты утверждают, что с них списывают штрафы даже за возврат бракованного товара.