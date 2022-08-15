Корабль-церковь отправился в рейд по Оби в Новосибирской области

Фото: Новосибирская митрополия

Новосибирский корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» отправился в благотворительный рейд по Оби.

С 15 по 31 августа жители отдаленных Новосибирской области смогут получить духовно-социальную помощь от священнослужителей, медиков и представителей соцзащиты. Об этом сообщает Новосибирская Митрополия.

Помощь населению будет оказана в ходе благотворительного рейда корабля-церкви «Святой апостол Андрей Первозванный». За 16 дней корабль посетит сёла Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов.

Малообеспеченные жители районов смогут получить материальную помощь. На корабле будут организованы приемы врачей, пункты диагностики УЗИ и ЭКГ, а также духовная помощь священнослужителей. Все желающие смогут креститься, причаститься и исповедоваться.

Первый благотворительный рейд корабль совершил в 1996 году. Главная цель акции – оказание жителям отдаленных сел духовно-социальной помощи. С тех пор плавучая церковь регулярно выходит для помощи жителей Новосибирской области. Акцию организовала Новосибирская епархия Русской Православной Церкви совместно с Правительством Новосибирской области.

В этом году рейду корабля-церкви может помешать беспрецедентно низкий уровень воды в Оби. Река сильно обмелела, и навигаторы вынуждены корректировать маршруты и места причаливания.

Также в июне жители Новосибирска наблюдали масштабный розовый закат, эффектно отражавшийся от Оби.