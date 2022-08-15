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общество

Водитель Honda погиб после столкновения с Mitsubishi в Новосибирске

Фото Водитель Honda погиб после столкновения с Mitsubishi в Новосибирске
Фото Водитель Honda погиб после столкновения с Mitsubishi в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Водитель погиб при столкновении Mitsubishi и Honda в Октябрьском районе Новосибирска.

15 августа в 7:50 кроссовер Mitsubishi Outlander врезался в минивэн Honda Airwave при перестроении на Большевистской. Оба автомобиля съехали с дороги и врезались в деревья. 33-летний водитель Honda погиб. Об этом сообщает издание «ВЕСТИ Новосибирск».

После столкновения оба автомобиля выехали с дороги и врезались в два разных дерева. Происшествие произошло напротив дома № 290 по улице Большевистской. На месте ДТП работают бригады МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль Nissan Primera влетел в столб на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской. В машине зажало трёх человек, также трое получили серьёзные травмы.

Также в апреле 2021 года пожилые мужчина и женщина погибли в автокатастрофе у Монумента Славы в Новосибирске. Примерно в 16:05 в Ленинском районе Новосибирска столкнулись японский универсал и отечественная легковушка. Престарелые брат с сестрой из «Жигулей» скончались мгновенно. Однако в этой катастрофе усматривается вина двух автомобилистов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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