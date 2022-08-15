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«Могильные кресты до горизонта»: старец-отшельник Ефрем рассказал о судьбе России и Украины

Фото «Могильные кресты до горизонта»: старец-отшельник Ефрем рассказал о судьбе России и Украины
Фото «Могильные кресты до горизонта»: старец-отшельник Ефрем рассказал о судьбе России и Украины

Freepik.com

Старец Ефрем сделал пугающее предсказание об Украине, которое он увидел, странствуя в своих видениях.

В 2014 году старец проклял Майдан и отправился странствовать по свету. Он говорил, что видел могильные кресты до горизонта. А Киев и Львов в его видениях стали стеклянной землей.

Фото «Могильные кресты до горизонта»: старец-отшельник Ефрем рассказал о судьбе России и Украины 2

«Ангел небесный предупредил о страшной, огненной войне, которая начнется, когда вражья сила будет рваться в Тавриду и жечь мирные дома. На что Россия ответит своим главным оружием», — предупредил он в своем новом пророчестве.

Напомним, что незрячая ясновидящая Матрона Московская утверждала, что в 2022 году не будет новой мировой войны, но всех нас ждут тяжелые испытания. Наибольшую угрозу миру будут представлять лжепророки, которые возьмут под гипноз многих людей. Спастись от этого смогут лишь те, в чьих сердцах живет истинная вера.

Фото «Могильные кресты до горизонта»: старец-отшельник Ефрем рассказал о судьбе России и Украины 3

А известная провидица Джуна говорила, что в России текущий год станет тем, когда всем придется платить по счетам. Карма настигнет всех. Только после этого пройдут кризисы и случится переход мира из одного энергополя в другое.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что обнародовано роковое пророчество Ванги о Красном Драконе. Предсказание слепой ясновидящей о 2022 многих заставило содрогнуться, а также тайное пророчество указало на нового союзника России.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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