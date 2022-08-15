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Новосибирск на Международной олимпиаде по стандартизации представит София Смирнова

Фото Новосибирск на Международной олимпиаде по стандартизации представит София Смирнова
Фото Новосибирск на Международной олимпиаде по стандартизации представит София Смирнова

Фото: ЦСМ Росстандарта

Руководитель ЦСМ Росстандарта в Новосибирской области встретилась с новосибирской школьницей, которая в составе сборной команды Росстандарта представит Россию на Международной олимпиаде по стандартизации.

В этом году впервые в России Росстандарт организовал и провел Молодежную олимпиаду стандартов. В мероприятии принимали участие школьники от 13 до 18 лет.​ На конкурс пришло более 230 заявок. В отборочный тур попали 75 человек, а участвовали в финальном испытании, которое состоялось 1 июня в Уфе, 35 ребят из разных регионов страны.

Это был национальный этап олимпиады, на котором для формирования Молодежной сборной команды Росстандарта выбрали 6 школьников. Именно они представят нашу страну на международной Олимпиаде в Южной Корее в конце августа. Среди них и новосибирская школьница, точнее, теперь уже выпускница Аэрокосмического лицея имени Ю.В. Кондратюка и студентка НГУ София Смирнова.

Накануне поездки на Международную олимпиаду, руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова пригласила Софию в ЦСМ, чтобы познакомиться, рассказать о деятельности специалистов учреждения в области стандартизации, вручить билеты на самолет и лично пожелать девушке удачи.

Фото Новосибирск на Международной олимпиаде по стандартизации представит София Смирнова 2

Подготовка к международному участию – действительно серьезный шаг. В разговоре с Ольгой Юрьевной София поинтересовалась: кем и каким образом на практике в настоящее время разрабатываются стандарты в разных областях жизнедеятельности человека. Рассказав про Технические комитеты, руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» с удовольствием показала, как выглядят стандарты, какие они бывают и для чего их нужно своевременно актуализировать предприятиям.

В свою очередь девушка рассказала о том, как готовилась к первым двум этапам олимпиады.

«Про олимпиаду я узнала из социальных сетей, – говорит София. – Для себя решила: почему бы и нет. В мероприятиях подобного масштаба я раньше не участвовала, но о том, что такое стандарты и для чего они нужны, знала из курса по авиации, который был в нашем лицее. Несмотря на подготовку к ЕГЭ, я нашла время, чтобы изучать самостоятельно основы стандартизации. Перечитала, честно говоря, много информации, изучила основы оформления стандартов, что в них должно прописываться. Можно сказать, предчувствовала, что одним из заданий на национальном туре будет разработка собственного стандарта».

Софии до последнего не верилось, что ее зачислили в состав сборной Росстандарта. Когда она это осознала, ее реакция заключалась в одной фразе: это глобально! Сейчас девушка занимается онлайн с наставниками проекта, много времени уделяет изучению английского языка, на котором, собственно, и будет проходить олимпиада. Она активно интересуется современными стандартами в области искусственного интеллекта.

«Виртуальный мир с каждым днем все больше захватывает нашу жизнь. И если законы материального мира более-менее понятны, то мир виртуальный нужно развивать. Я сама хотела бы связать свою жизнь с такими неосязаемыми вещами как программирование и создание искусственного интеллекта, для которых также нужны стандарты», – признается участница сборной.

Фото Новосибирск на Международной олимпиаде по стандартизации представит София Смирнова 3

К слову, София Смирнова представит Россию и на «Шоу талантов», которое предусмотрено регламентом Международной олимпиады. Специально для этого был записан видеоклип, для которого она исполнила песню и сыграла на гитаре.

В предвкушении поездки София признается, что ей очень хочется встретиться лично со своими сокомандниками, организаторами, хочется оправдать их ожидания. И, конечно же, выиграть!

«Верю, что мы справимся», – говорит она, улыбаясь.

Несмотря на то, что участие сборной Росстандарта в Международной олимпиаде будет онлайн, София счастлива от того, что будет причастна к первому опыту России в этой олимпиаде и сможет внести свою лепту в это важное дело.

Справочно: Международная олимпиада школьников по стандартизации впервые была проведена 16 лет назад по инициативе национального органа по стандартизации Южной Кореи — Корейского агентства по технологиям и стандартам (KATS). В 2021 году в ней приняли участие более 120 ребят из Китая, Индонезии, Японии, Кении, Республики Корея, Руанды и Сингапура. В 2022 году в олимпиаде впервые примет участие команда, представляющая Российскую Федерацию. В ее состав вошли: Назар Бауэр (Благовещенск, Амурская область), Карина Севрюгина (Ковернино, Нижегородская область), Дарья Сурова (Нижний Новгород), Карина Ищук (Севастополь), Аскар Арсланов (Уфа) и София Смирнова (Новосибирск).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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