Новосибирск получит 150 млн рублей из областного бюджета на ремонт дорог

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В рамках оперативного совещания в Правительстве Новосибирской области Губернатор Андрей Травников подтвердил решение направить дополнительные средства Новосибирску. Оно было принято после рассмотрения министерством финансов и налоговой политики, а также министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области соответствующей просьбы со стороны мэрии.
«Как докладывают оба министра, в связи с подтверждённой фактической экономией от действующих контрактов есть возможность дополнительно выделить городу 150 миллионов рублей», – заявил глава региона.
Андрей Травников также отметил необходимость своевременного освоения средств и окончания работ до наступления холодов. Мэр Анатолий Локоть подтвердил такую возможность. Муниципалитету и руководителям министерств поручено начать работу уже на этой неделе, в частности, подтвердить доведение средств и согласовать пообъектовый перечень работ.
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложил Губернатору, что допсредства Новосибирску будут доведены в течение текущей недели, соответствующие поручения коллегам по министерству финансов даны.
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