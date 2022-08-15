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Новосибирск получит 150 млн рублей из областного бюджета на ремонт дорог

Фото Новосибирск получит 150 млн рублей из областного бюджета на ремонт дорог
Фото Новосибирск получит 150 млн рублей из областного бюджета на ремонт дорог

Фото nso.ru

В рамках оперативного совещания в Правительстве Новосибирской области Губернатор Андрей Травников подтвердил решение направить дополнительные средства Новосибирску. Оно было принято после рассмотрения министерством финансов и налоговой политики, а также министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области соответствующей просьбы со стороны мэрии.

«Как докладывают оба министра, в связи с подтверждённой фактической экономией от действующих контрактов есть возможность дополнительно выделить городу 150 миллионов рублей», – заявил глава региона.

Андрей Травников также отметил необходимость своевременного освоения средств и окончания работ до наступления холодов. Мэр Анатолий Локоть подтвердил такую возможность. Муниципалитету и руководителям министерств поручено начать работу уже на этой неделе, в частности, подтвердить доведение средств и согласовать пообъектовый перечень работ.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложил Губернатору, что допсредства Новосибирску будут доведены в течение текущей недели, соответствующие поручения коллегам по министерству финансов даны.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
ремонт дорог
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