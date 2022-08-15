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общество

Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет

Фото Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет
Фото Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет

Фото pexels.com

Около 160 миллионов рублей дополнительно выделило правительство Российской Федерации Новосибирской области на выплаты семьям с детьми.

Новосибирская область получит дополнительные средства для ежемесячных выплат многодетным семьям с детьми до 3 лет. Об этом сообщили в правительстве региона.

Правительство РФ выделило дополнительные средства десяти российским регионам для выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим детей до трех лет. Общая сумма дополнительного финансирования выплат семьям с детьми в 10 субъектах РФ составит 1,4 млрд рублей. Новосибирская область получит 160 миллионов рублей.

Выделенные из федерального бюджета средства пойдут на выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Пособие многодетные семьи смогут получать до достижения ребенком 3 лет.

Всего в 2022 году Новосибирская область получила около полутора миллиардов рублей на указанные выплаты. Дополнительное финансирование исключит риск образования задолженности перед гражданами.

Размер такого пособия равен сумме детского прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области это 14 569 рублей ежемесячно. Выплаты получают около 17 тысяч новосибирских семей.

Подать заявление на начисление пособия можно на портале Госуслуг, в МФЦ или центре соцподдержки по месту жительства. Узнать подробнее о выплатах на детей до трех лет можно по телефону 8-800-100-0082.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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