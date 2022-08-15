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общество

Пенсионерка погибла под колесами автобуса при попытке вытащить зажатую дверями сумку

Фото Пенсионерка погибла под колесами автобуса при попытке вытащить зажатую дверями сумку
Фото Пенсионерка погибла под колесами автобуса при попытке вытащить зажатую дверями сумку

Фото: Shutterstock

Пожилая женщина пыталась вытащить зажатую дверями сумку и упала под колёса автобуса.

Пенсионерка лет 70 держалась за зажатую дверями автобуса сумку, и упала под колеса отъезжающего транспорта. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщило издание «Online47».

Во Всеволожском районе Ленинградской области автобус № 472 отъезжал от остановки на восьмом километре трассы «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск». Пожилая женщина лет 70 пыталась вытащить ридикюль из дверей автобуса и упала под его задние колеса.

Водителем был 47-летний мужчина. За 2022 год он уже 2 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, в конце июля мошенницы похитили 600 тысяч рублей у 95-летней пенсионерки в Новосибирске. Две женщины представились соцработницами и украли все сбережения ветерана Великой Отечественной войны.

Также сообщается, что красный волк из Новосибирского зоопарка переехал в Ленинградскую область. Вместе с лесным хищником в местном хозяйстве в Приозёрском районе будут содержаться пара красноруких тамаринов и пара обыкновенных игрунок.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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