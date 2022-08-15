Пенсионерка погибла под колесами автобуса при попытке вытащить зажатую дверями сумку

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Пожилая женщина пыталась вытащить зажатую дверями сумку и упала под колёса автобуса.

Пенсионерка лет 70 держалась за зажатую дверями автобуса сумку, и упала под колеса отъезжающего транспорта. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщило издание «Online47».

Во Всеволожском районе Ленинградской области автобус № 472 отъезжал от остановки на восьмом километре трассы «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск». Пожилая женщина лет 70 пыталась вытащить ридикюль из дверей автобуса и упала под его задние колеса.

Водителем был 47-летний мужчина. За 2022 год он уже 2 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, в конце июля мошенницы похитили 600 тысяч рублей у 95-летней пенсионерки в Новосибирске. Две женщины представились соцработницами и украли все сбережения ветерана Великой Отечественной войны.

Также сообщается, что красный волк из Новосибирского зоопарка переехал в Ленинградскую область. Вместе с лесным хищником в местном хозяйстве в Приозёрском районе будут содержаться пара красноруких тамаринов и пара обыкновенных игрунок.