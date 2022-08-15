По 50 000 рублей: россиянам одобрили разовую выплату от государства с 16 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
С 16 августа часть россиян начнёт получать от государства разовую выплату, размер которой может достигать 50 тысяч рублей.
В России нуждающиеся граждане могут получить разовую выплату от государства в 2022 году. Размер материальной помощи может составлять до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает портал PRIMPRESS.
По данным издания, выплаты начнут зачислять на карты с 16 августа. При этом решение о назначении матпомощи принимаются на уровне регионов страны. К примеру, подобна мера поддержки действует в Московской области.
В столичном регионе граждане могут подать заявление на выплату в случае, если попали трудную жизненную ситуацию. Речь идет как о семьях с низким уровнем доходов, так и об одиноко проживающих пенсионерах.
За выплатой гражданам предлагается обращаться к своему депутату на округе, либо в социальные службы. Для подтверждения нуждаемости потребуется паспорт, выписка со счета, а также доказательства, что человек живет один. Кроме того, необходимо оформить письменное заявление.
Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке. Спецкомиссия оценивает степень нуждаемости и примет решение о назначении в выплате либо об отказе.
По правилам, деньги зачисляются в течение 20 рабочих дней. Те, кто подал заявление в июне или июле, получат выплату уже в ближайшие дни августа.
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