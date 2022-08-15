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экономика

Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области увеличилась почти в 1,5 раза

Фото Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области увеличилась почти в 1,5 раза
Фото Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области увеличилась почти в 1,5 раза

Фото pixabay.com

В январе-июле 2022 года объем погрузки зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысил 662 тыс. тонн, что на 41,8% выше показателя аналогичного периода 2021 года.

В июле 2022 года объем погрузки зерна составил 60,5 тыс. тонн, что на 27,2% выше показателя июля прошлого года. В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, зерно гороха и семена масличных культур.

Также с начала года в регионе погружено и отправлено 44,6 тыс. тонн продуктов перемола, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Росту погрузки зерна и продуктов перемола способствует внедрение новых услуг и сервисов Новосибирским центром продаж услуг, развитие железнодорожной инфраструктуры, организация новых производств, расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.

Для обеспечения бесперебойных отправок зерна по России в ОАО «РЖД» реализуется ряд мероприятий. Разрешена перевозка зерновой продукции на особых условиях насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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РЖД
зерно
грузы
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