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общество

МВД Красноярска проверило сообщение о «душителе девушек»

Фото МВД Красноярска проверило сообщение о «душителе девушек»
Фото МВД Красноярска проверило сообщение о «душителе девушек»

Фото: Shutterstock

Полиция Красноярска выяснила, кто оказался «душителем с Красраба».

Полиция проверила информацию о «Красноярском душителе» и установила, что этого убийцы не существует. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».

10 августа городские паблики Красноярска опубликовали информацию о мужчине, который якобы входит в подъезд вместе с девушками и душит их. Публикации были анонимными. Автор постов также заявил, что уже 2 нападения случились около дома № 63 на проспекте имени газеты Красноярский Рабочий.

Полицейские опросили жителей указанного дома и автора постов. Проверка показала, что 8 августа 60-летняя женщина действительно увидела на лестничной клетке подъезда мужчину, который поднимался вслед за ней. Женщина возвращалась с прогулки с собакой, и она пригрозила незнакомому мужчине. После чего тот без возражений и угроз ретировался, и в дальнейшем не причинял вреда.

60-летняя женщина рассказала об этом случае своей 60-летней соседке, а та — 17-летней девушке из этого же дома. Девушка захотела рассказать о случившемся еще большему числу людей — и опубликовала в соцсетях историю о душителе.

На каком из этапов история изменилась до неузнаваемости, а мужчина с лестничной клетки стал маньяком, полицейские не уточнили.

Ранее Сиб.фм рассказывал о настоящем маньяке, Викторе Пестерникове, которого задержали в Кузбассе после убийства двух 10-летних школьниц. Ранее он пугал обидчиков криминальными авторитетами и отбывал срок за изнасилование мальчика.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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