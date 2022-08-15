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общество

Психолог объяснила, над какими людьми нельзя шутить

Фото Психолог объяснила, над какими людьми нельзя шутить
Фото Психолог объяснила, над какими людьми нельзя шутить

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Психолог Март предупредила «шутников», что любой розыгрыш может закончиться инфарктом у «жертвы».

Розыгрыши, как правило, устраиваются, когда «жертва» этого не ожидает. Если у человека есть проблемы с самооценкой, он невротичен, его психика недостаточно крепкая, такой «прикол» может нанести ему вред вплоть до инфаркта, поскольку подобные «мероприятия» нацелены на провоцирование сильной эмоциональной реакции, рассказала NEWS.ru психолог Анна Март.

Для этого используются разные провокации: нарушения личных границ, попытки напугать жертву, привести в замешательство, вызвать гнев и так далее. Мы не знаем, как сработают защитные механизмы психики того или иного человека. <...> Если у человека проблемы с сосудами, он склонен к гипертонии, или его возраст превышает 40 лет, стресс может вызвать инфаркт. Сильные эмоциональные реакции, даже положительные, противопоказаны таким людям, —

подчеркнула Март.

Эксперт добавила, что если тот, кого разыграли, испытал потрясение, чувство беспомощности, незащищенности, ущербности, впал в оцепенение, то для него шутка иногда заканчивается психологической травмой и влечет за собой попытки жертвы избежать определенных мест, ситуаций, а также отстранение от людей.

Ответная реакция может быть рефлекторной, опасной для окружающих. Например, объект «шутки» впадает в ярость и избивает шутника или совершает другие антисоциальные действия, — подытожила Март.

Ранее психолог Игорь Бохов рассказал, как справиться с боязнью открытого пространства (агорафобией). Он посоветовал людям, страдающим подобным расстройством, при панических атаках объяснять самим себе, что происходит, а также отвлекаться путем замедления дыхания и поочередного напряжения и расслабления мышц ступней, голеней, бедер.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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