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общество

Путин пообещал жестко пресекать проявления неонацизма и русофобии

Фото Путин пообещал жестко пресекать проявления неонацизма и русофобии
Фото Путин пообещал жестко пресекать проявления неонацизма и русофобии

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума «Армия-2022» в понедельник, 15 августа.

На открытии форума «Армия-2022» в Московской области выступил президент Путин. Глава государства пообещал жестко пресекать любые проявления неонацизма и русофобии, и заявил, что россияне гордятся армией и флотом.

«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – сказал Путин.

В своем выступлении президент России отметил, что россияне гордятся армией и флотом, которые традиционно стоят на защите Отечества.

Он отметил, что Россия ценит всех своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития. Кроме того, Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества и готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов техники. Также Россия не отказывается от взаимодействия с другими странами. Сейчас государство заинтересовано в совместных учениях с иностранными государствами.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сейчас российские военные четко выполняют все поставленные перед ними задачи, шаг за шагом освобождая землю Донбасса.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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