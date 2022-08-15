Рухнувшая остановка перегородила дорогу пешеходам под Новосибирском

Фото: группа «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте»
Автобусная остановка упала на пешеходный тротуар в городе Обь Новосибирской области.
Жители города Обь под Новосибирском обнаружили автобусную остановку лежащей на боку посреди пешеходного тротуара. Об этом сообщают в группе «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте».
Причины падения остановки неизвестны. Комментаторы шутят, что конструкция устала ждать автобус, а также отмечают, что единственная деталь, которая удерживала остановку от падения — метровый штырь заземления. По строительным нормативам он должен быть в длину не менее 1,5 метров.
Также возможная причина — ремонт места, где ранее стояла остановка. В этом случае останется неизвестным, почему рабочие выбрали тротуар местом транспортировки конструкции.
Напомним, ранее власти Новосибирска потратили 5,4 миллиона рублей на новые остановки в городе. Цена одного павильона составляет 900 тысяч рублей. Всего Новосибирск закупит шесть таких остановок.
Также в июле на крышу остановки «Храм Михаила Архангела» неизвестные установили два электросамоката. Большинство новосибирцев задались вопросом, каким образом получилось поднять электросамокаты на крышу остановки.
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