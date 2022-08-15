Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Рухнувшая остановка перегородила дорогу пешеходам под Новосибирском

Фото Рухнувшая остановка перегородила дорогу пешеходам под Новосибирском
Фото Рухнувшая остановка перегородила дорогу пешеходам под Новосибирском

Фото: группа «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте»

Автобусная остановка упала на пешеходный тротуар в городе Обь Новосибирской области.

Жители города Обь под Новосибирском обнаружили автобусную остановку лежащей на боку посреди пешеходного тротуара. Об этом сообщают в группе «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте».

Причины падения остановки неизвестны. Комментаторы шутят, что конструкция устала ждать автобус, а также отмечают, что единственная деталь, которая удерживала остановку от падения — метровый штырь заземления. По строительным нормативам он должен быть в длину не менее 1,5 метров.

Также возможная причина — ремонт места, где ранее стояла остановка. В этом случае останется неизвестным, почему рабочие выбрали тротуар местом транспортировки конструкции.

Фото Рухнувшая остановка перегородила дорогу пешеходам под Новосибирском 2

Напомним, ранее власти Новосибирска потратили 5,4 миллиона рублей на новые остановки в городе. Цена одного павильона составляет 900 тысяч рублей. Всего Новосибирск закупит шесть таких остановок.

Также в июле на крышу остановки «Храм Михаила Архангела» неизвестные установили два электросамоката. Большинство новосибирцев задались вопросом, каким образом получилось поднять электросамокаты на крышу остановки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31882
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21648
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15244
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
14997
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14884
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
10412
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
10351
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года