Рухнувшая остановка перегородила дорогу пешеходам под Новосибирском

Фото: группа «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте»

Автобусная остановка упала на пешеходный тротуар в городе Обь Новосибирской области.

Жители города Обь под Новосибирском обнаружили автобусную остановку лежащей на боку посреди пешеходного тротуара. Об этом сообщают в группе «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте».

Причины падения остановки неизвестны. Комментаторы шутят, что конструкция устала ждать автобус, а также отмечают, что единственная деталь, которая удерживала остановку от падения — метровый штырь заземления. По строительным нормативам он должен быть в длину не менее 1,5 метров.

Также возможная причина — ремонт места, где ранее стояла остановка. В этом случае останется неизвестным, почему рабочие выбрали тротуар местом транспортировки конструкции.

Напомним, ранее власти Новосибирска потратили 5,4 миллиона рублей на новые остановки в городе. Цена одного павильона составляет 900 тысяч рублей. Всего Новосибирск закупит шесть таких остановок.

Также в июле на крышу остановки «Храм Михаила Архангела» неизвестные установили два электросамоката. Большинство новосибирцев задались вопросом, каким образом получилось поднять электросамокаты на крышу остановки.