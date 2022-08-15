Шестая волна коронавируса: симптомы и опасные осложнения новых штаммов «Кентавр» и «Дельтакрон»

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В августе в России была зафиксирована активность сразу двух видов коронавируса, среди которых гибридный штамм «Дельтакрон» и подвид омикрон-штамма «Кентавр». Специалисты назвали ключевые симптомы, отличающие новый вирус от предыдущих версий.

Что известно о подвиде омикрон-штамма «Кентавр»

Как сообщил руководитель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич, на данный момент фиксируется рост количества пациентов с подвидом омикрон- штамма коронавируса «Кентавр». Однако заражаемость не так резко возрастает, как это было в прошлые волны.

««Кентавр» не будет опасен для всех, как Дельта-штамм: в зоне риска остаются пожилые и люди с хроническими заболеваниями», — рассказал Андрушкевич.

По словам врача, «Кентавр» не поражает легкие. Его симптомы схожи с ротавирусом. У 50% наблюдается диарея и рвота. Также пациентов беспокоят головные боли, как при самом первом уханьском штамме COVID-19, а порой и тревожные расстройства.

Также специалист рассказал о том, сколько пациенты болеют «Кентавром».

«Заболевание протекает 5-7 дней. Бывало, что уже на пятые сутки ПЦР-тест показывает отрицательный результат на коронавирус. Тяжелее может быть людям, которые страдают тромбофилией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем, кто плохо переносит интоксикацию и высокую температуру», — пояснил врач.

Что известно о гибридном штамме «Дельтакрон»

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России было зафиксировано шесть случаев «Дельтакрона», пять из которых – в Санкт-Петербурге и один – в столице. По данным ведомствам, заразившимся не потребовалась госпитализация, они переболели в легкой форме.

«В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что новая мутация сегодня не оказывает на эпидемиологическую ситуацию значимого воздействия.

«Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С прогнозами ведомства о том, что «Дельтакрон» пока не вызывает серьезных опасений, согласны и эксперты. В частности, инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что эта мутация является одной из 400 выявленных вариантов «Омикрона».

«Говорить о том, что это что-то выдающееся по той тенденции, которую мы наблюдали в последние месяцы, преждевременно. Все 400 подлиний «Омикрона» характеризуются тем, что обладают большей заразностью, но меньшей тяжестью течения заболевания, чем «Дельта»», – подчеркнул специалист.

По мнению Вознесенского, в худшем случае «Дельтакрон» окажется заразнее, чем его предшественники. На фоне этого большему количеству человек потребуется стационарное лечение.

Как отмечает врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева, при заражении штаммом «Дельта» болезнь проходила тяжелее по сравнению с «Омикроном».

«При «Дельте» температура держится дольше и чаще были случаи поражения легких. При «Омикроне» болезнь протекает легче – температура держится 1–3 дня, при этом пик температуры сохраняется лишь один день. Также при «Омикроне» практически нет поражения легких, оно минимально», — объясняет врач.

В связи с тем, что «Омикрон» гораздо реже поражает легкие, для него больше характерны боли в горле и сухой горловой кашель, продолжает специалист.

«При «Омикроне» бывает, что пропадает обоняние, но такие случаи гораздо реже, чем при «Дельте»», – уточнила она.

По данным Роспотребнадзора, симптомами заражения штаммом «Дельта» являются не только кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния. Также могут наблюдаться неприятности со стороны желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет про диарею, тошноту и рвоту. При инфицировании «Омикроном» пациентов сильнее беспокоят слабость и головные боли. В целом симптоматика больше напоминает обычную ОРВИ.

Ярцева допустила, что в теории симптомы «Дельтакрона» смогут сочетать в себе проявления «Омикрона» и «Дельты». Например, более короткий пик повышенной температуры и потерю обоняния, а также чаще встречающееся поражение легких. Однако врач подчеркнула, что пока реальных данных, подтверждающих это предположение, нет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон» выявили у 6 жителей России. В Новосибирске начали прививать от коронавируса новой британской вакциной «Эвушелд», однако не всем россиянам можно прививаться.

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