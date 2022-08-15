Симптом нового коронавируса, о котором молчат больные: чем лечить ковид в августе 2022

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На территории России с каждым днём продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусной инфекцией. Специалисты всё чаще регистрируют новый штамм-омикрон под названием «Кентавр». Что известно о новой мутации и чем лечить новый ковид – разбирался Сиб.фм.

Симптомы нового коронавируса «Кентавр»

По словам внештатного эпидемиолога регионального министерства здравоохранения Ольги Юдаковой, главный симптом штамма-омикрон «Кентавр» – это боль в горле.

«Главные симптомы боль в горле, головная боль, снижение слуха, а также боль в ухе. Температура обычно повышается до 38 градусов», – рассказала Ольга Юдакова.

Среди других симптомов специалист называет следующие:

Непроходящая боль в горле.

Сильная слабость.

Сильная потливость.

Температура до 38.

Насморк.

Надоедливый кашель.

Воспаленные лимфоузлы.

Особенности «Кентавра»

Эксперты выяснили, что одной из особенностей нового коронавируса является то, что от боли в горле и головной боли практически нельзя избавиться, так как ни лекарства, ни народные средства не помогают, остаётся лишь дождаться выздоровления.

К особенностям вируса в августе специалисты относят и тот факт, что заразиться им легче, а проходит он тяжелее.

Как лечить «Кентавр»

При положительном тесте на коронавирус врач назначает противовирусное лечение. Есть препараты, которые выписываются всем, есть те, которые назначаются индивидуально. Специалисты советуют при первых симптомах обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Больным коронавирусом рекомендуется неделю находиться на изоляции и предупредить о своей болезни людей, с которыми контактировали накануне.

Ранее Сиб.фм писал о том, что гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» был выявлен у шести россиян. Граждан начали начали прививать от коронавирусной инфекции новой британской вакциной «Эвушелд», однако существует категория граждан, которым ни в коем случае нельзя ставить прививку.

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