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общество

Симптом нового коронавируса, о котором молчат больные: чем лечить ковид в августе 2022

Фото Симптом нового коронавируса, о котором молчат больные: чем лечить ковид в августе 2022
Фото Симптом нового коронавируса, о котором молчат больные: чем лечить ковид в августе 2022

Freepik.com

На территории России с каждым днём продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусной инфекцией. Специалисты всё чаще регистрируют новый штамм-омикрон под названием «Кентавр». Что известно о новой мутации и чем лечить новый ковид – разбирался Сиб.фм.

Симптомы нового коронавируса «Кентавр»

Фото Симптом нового коронавируса, о котором молчат больные: чем лечить ковид в августе 2022 2

По словам внештатного эпидемиолога регионального министерства здравоохранения Ольги Юдаковой, главный симптом штамма-омикрон «Кентавр» – это боль в горле.

«Главные симптомы боль в горле, головная боль, снижение слуха, а также боль в ухе. Температура обычно повышается до 38 градусов», – рассказала Ольга Юдакова.

Фото Симптом нового коронавируса, о котором молчат больные: чем лечить ковид в августе 2022 3

Среди других симптомов специалист называет следующие:

  • Непроходящая боль в горле.
  • Сильная слабость.
  • Сильная потливость.
  • Температура до 38.
  • Насморк.
  • Надоедливый кашель.
  • Воспаленные лимфоузлы.

Особенности «Кентавра»

Фото Симптом нового коронавируса, о котором молчат больные: чем лечить ковид в августе 2022 4

Эксперты выяснили, что одной из особенностей нового коронавируса является то, что от боли в горле и головной боли практически нельзя избавиться, так как ни лекарства, ни народные средства не помогают, остаётся лишь дождаться выздоровления.

К особенностям вируса в августе специалисты относят и тот факт, что заразиться им легче, а проходит он тяжелее.

Как лечить «Кентавр»

Фото Симптом нового коронавируса, о котором молчат больные: чем лечить ковид в августе 2022 5

При положительном тесте на коронавирус врач назначает противовирусное лечение. Есть препараты, которые выписываются всем, есть те, которые назначаются индивидуально. Специалисты советуют при первых симптомах обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Больным коронавирусом рекомендуется неделю находиться на изоляции и предупредить о своей болезни людей, с которыми контактировали накануне.

Ранее Сиб.фм писал о том, что гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» был выявлен у шести россиян. Граждан начали начали прививать от коронавирусной инфекции новой британской вакциной «Эвушелд», однако существует категория граждан, которым ни в коем случае нельзя ставить прививку.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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